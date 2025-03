Jimmy Butler passe à la 3D face aux Blazers

Anfernee Simons (32 points) et Deni Avdija (34 points, 16 rebonds) lancent le match par un 7-0 mais trois paniers primés de Quinten Post (11 points) et Stephen Curry (24 points) permettent aux Warriors de répondre par un 13-3 pour prendre l’avantage (13-10).

Les Dubs continuent sur leur lancée, avec Jimmy Butler et Draymond Green (7 passes) à la baguette et Curry et Buddy Hield (20 points) qui font mouche de loin (26-17). Il faut un bon quart-temps de Toumani Camara et une belle entrée de Scoot Henderson (12 points, 4 passes) pour que Portland limite la casse (35-27).

Le banc de Golden State, en particulier Buddy Hield et Gary Payton II (26 points), pousse l’écart à +11 mais un tir primé de Devi Avdija permet aux Blazers de s’accrocher (45-39).

Moses Moody (20 points) lance alors un 13-5 de Golden State pour faire un écart conséquent (58-44). Les Warriors ne relâchent pas la pression. Gary Payton II, sur un nuage, ajoute deux paniers à 3-points et une interception, puis un lay-up de Moses Moody à la dernière seconde donne 19 points d’avance aux locaux (68-49) !

Avdija prend feu

Au retour des vestiaires, dix points de suite d’Anfernee Simons relancent complètement le suspense (73-65). Sentant le danger, Stephen Curry prend alors les choses en mains. Il marque trois 3-points et trois lancers pour relancer la machine mais c’est Deni Avdija, chaud bouillant, qui lui tient la dragée haute avec 16 points dans le quart-temps pour garder Portland en embuscade (102-92) !

Les Warriors entament la dernière période avec sérieux. Gary Payton II, Buddy Hield et Jimmy Butler se font plaisir des deux cotés du terrain et l’écart atteint de nouveau les 17 unités (115-98). Les Blazers ne s’avouent cependant pas vaincus. Jabari Walker fait 3/4 à 3-points, Anfernee Simons en rajoute un et Portland s’accroche. Golden State assure cependant l’essentiel. Comme face aux Pistons, un 3-points de Draymond Green repousse définitivement les assauts des Blazers. C’est la cinquième victoire de suite pour les Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Gary Payton II bat son record de points sur un match. En pleine bourre depuis un mois, Gary Payton II a terminé la rencontre avec 26 points, son nouveau record de points sur un match. Sur les dix derniers matchs, « GP2 » a marqué plus de dix points à cinq reprises. Et cette nuit, il a également fait 4/6 à 3-points, punissant systématiquement la défense des Blazers. Il a comme d’habitude été déterminant en défense.

– Le collectif de Golden State fait la différence. Portland possède la cinquième défense de la ligue depuis le début de l’année 2025, mais cette dernière n’a rien pu faire pour ralentir les Warriors. Les hommes de Steve Kerr ont terminé avec 130 points à plus de 50% aux tirs et à 3-points, et avec quatre joueurs à 20 points ou plus. Outre Gary Payton II, Moses Moody (20 points) confirme lui aussi sa grande forme du moment. Buddy Hield (20 points, 6/9 à 3-points) a retrouvé son adresse et Stephen Curry (24 points, 5/11 à 3-points) n’est plus qu’à deux réussites de la barre symbolique des 4 000 3-points en carrière. Jimmy Butler n’était pas en reste puisqu’il a terminé avec son premier triple-double sous ses nouvelles couleurs.

– Retour convaincant pour Deni Avdija. Absent lors des deux derniers matchs, l’ailier de Portland a été le meilleur joueur de son équipe cette nuit, terminant avec 34 points, à 11/15 aux tirs, et 16 rebonds. Ce sont ses deux records sur un match cette saison. Ses 16 points en troisième quart temps ont permis aux Blazers de rendre le match compétitif en deuxième mi-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.