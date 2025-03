Stephen Curry dépasse les 25 000 points en carrière

Quelques jours après Giannis Antetokounmpo et ses 20 000 points en carrière, Stephen Curry, lui, est plus haut vers les sommets avec les 25 000 points dans son viseur. Ils sont même dans son rétroviseur désormais puisqu’il a dépassé cette barre face aux Pistons, avec un panier primé en troisième quart-temps. La star des Warriors a terminé avec 32 points et le ballon du match, bien conservé par Draymond Green.

Le voici donc à 25 017 points après 1 011 matches en carrière, à quelques jours (le 14 mars) de son 37e anniversaire.

« J’étais surpris en réalité car je savais que ça allait arriver mais je n’y ai pas pensé jusqu’à l’entendre pendant le match », a commenté le quadruple champion NBA. « Il y a une liste, donnée par le commentateur Tim Roye, de dix joueurs qui ont fait cela avec la même franchise, donc c’est assez unique. Et les noms sur cette liste forment l’histoire du basket, donc c’est plutôt cool. »

Stephen Curry est en effet le 10e joueur à inscrire 25 000 points sous le même maillot. Le reste ? Karl Malone, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, John Havlicek, Reggie Miller et Jerry West. Du très lourd, et le nom du meneur de jeu de Golden State ne fait clairement pas tache au milieu d’eux.

Dirk Nowitzki et JJ Redick, ensemble, ont marqué moins à 3-pts…

Les records et les grosses performances statistiques ne sont pas terminés pour Curry. Il est actuellement à 3 993 shoots primés inscrits en carrière. Encore sept et le meilleur shooteur de l’histoire deviendra le premier à atteindre les 4000 paniers à 3-pts en NBA. Plus que, par exemple, Dirk Nowitzki et JJ Redick (3932) réunis…

« C’est dingue. Dingue. On a l’impression qu’il a marqué 25 000 paniers à 3-pts », s’enthousiasme Steve Kerr. « C’est de la dynamite. Il est là, soir après soir. Ce match n’était pas une grande soirée au shoot pour lui, mais j’ai adoré sa manière de jouer malgré la fatigue et la défense physique en face. Il a été brillant bien que son tir n’était pas réglé. C’est la marque d’un grand joueur. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.1 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GOS 55 32 44.9 39.7 93.4 0.6 3.9 4.4 6.2 1.3 1.1 2.9 0.4 24.5 Total 1011 34 47.1 42.4 91.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.