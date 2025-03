Giannis Antetokounmpo tellement fier d’afficher 20 000 points au compteur

Bienvenue au club ! C’est en substance le message de Damian Lillard à Giannis Antetokounmpo dans les secondes qui ont suivi le panier main gauche, en début de troisième quart-temps, du Grec. Ce dernier venait d’atteindre la barre des 20 000 points en carrière, comme le meneur de jeu l’avait fait il y a plus d’un an, en décembre 2023.

« C’est un groupe très réduit de joueurs qui ont, pendant plus d’une décennie, été performants année après année, soir après soir », explique l’ancien leader de Portland. « On connait tous les noms qui vont avec ça. Pour marquer 20 000 points, il ne faut pas seulement avoir des opportunités, il faut s’améliorer, affronter les meilleurs défenseurs, les meilleurs coaches et être disponible. »

Tandis que son coéquipier le félicitait, le Grec aurait voulu profiter de la vidéo hommage de la franchise de Milwaukee pendant le temps-mort. Surtout que la rencontre était pliée. Mais Doc Rivers avait d’autres envies. « Il me disait constamment : ‘Giannis, Giannis, concentre-toi sur le jeu’. Je lui répondais que, coach, on ne marque pas 20 000 points tous les jours », s’amuse le double MVP.

« J’ai 30 ans, j’ai encore tellement à donner »

Comment voit-il ce moment ? « Je ne veux pas être trop dans les émotions, mais c’est agréable », répond-il. « C’est beaucoup, beaucoup de points. Je ne pense même pas à ceux qui ont marqué 30 000 points comme Kevin Durant ou 50 000 comme LeBron James. Il faut le reconnaître, c’est ça la grandeur. »

C’est évidemment injuste mais face à LeBron James, toute performance à 20 000 points semble désormais ridicule. Giannis Antetokounmpo, qui vient d’avoir 30 ans, pense donc à la marche d’après : les 30 000 points.

« À 100%. Je vais les atteindre. Je ne sais pas comment, mais je vais être là chaque soir et je vais le faire », annonce le MVP des Finals 2021. « Ce n’est pas un objectif pour autant, je ne pense pas que si on marque 25, 27 ou 30 000 points, ça compte dans l’héritage qu’on laisse. Ce sont les victoires. J’ai 30 ans, j’ai encore tellement à donner. Mon jeu change, je deviens de plus en plus efficace. J’ai encore tellement à apprendre et je suis concentré là-dessus. J’espère donc avoir une nouvelle vidéo, sans être interrompu cette fois. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 47 34 60.6 20.0 58.9 2.2 9.9 12.1 5.9 2.5 0.7 3.3 1.3 30.9 Total 839 33 55.0 28.4 69.4 1.9 8.0 9.9 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.