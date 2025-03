Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard roulent sur les Mavericks

La fin de saison de Kyrie Irving est une nouvelle difficile à digérer et à vivre pour les Mavericks. Elle l’est d’autant plus qu’en face, Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard ne font pas dans les sentiments et sont très en jambes. Le duo est très offensif avec 28 points dans ce seul premier acte alors que l’œil du meneur de jeu, toujours marqué par son choc du dernier match, va bien et ne l’empêche pas de trouver la cible à 3-pts. Klay Thompson est bien le seul à pouvoir répondre (43-30).

Un constat qui va rester jusqu’à la fin de la rencontre. Les Bucks, toujours sur les épaules d’un Damian Lillard facile, dominent et passent un 11-0. La pause arrive et on a déjà l’impression que la partie est pliée tant on sent que les Mavericks n’ont pas les jambes ni le cœur pour résister (72-53).

Sensation confirmée au retour des vestiaires avec Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard qui enfoncent le clou face à Klay Thompson qui fait ce qu’il peut avec ses paniers primés.

Mais le suspense est définitivement mort avant le dernier acte (106-79), qui n’a aucun intérêt sauf pour Kevin Porter Jr. et les joueurs du banc. Victoire facile des Bucks (137-107), la quatrième de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le club des 20 000 points pour Giannis Antetokounmpo. Il est encore bien loin des énormes chiffres de LeBron James… Mais le Grec, en dépassant les 20 points en début de troisième quart-temps, sur un layup main gauche, a dépassé les 20 000 points marqués en carrière. En seulement 25 minutes, il a compilé 32 points, 15 rebonds et 4 passes dans cette victoire.

– Le triple-double de Kevin Porter Jr. L’autre joueur de cette soirée, c’est Damian Lillard avec ses 34 points, mais comme l’écart était significatif entre les deux équipes, on peut mettre l’accent sur le triple-double de son remplaçant, qui profite de ses 26 minutes pour afficher 10 points, 14 passes et 11 rebonds.

– Les Mavericks assommés. Déjà battus par les hommes de Doc Rivers, à domicile, il y a quelques jours, les Texans ne pouvaient pas faire de miracle à Milwaukee. Ils n’avaient que huit joueurs à disposition et gardaient sans doute encore des séquelles de la mauvaise nouvelle concernant Kyrie Irving. Klay Thompson a certes marqué 28 points mais on voyait bien que cette équipe était diminuée, physiquement et mentalement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.