LeBron James, un effrayant rythme de métronome

Les records de points en NBA ne comptabilisent que ceux inscrits en saison régulière et la barre des 50 000 points cumulés (saison régulière + playoffs) de LeBron James est donc surtout un cap symbolique.

Mais quel cap ! Et surtout quelle régularité. Même les plus grands scoreurs de l’histoire ont vu leur capacité à scorer chuter à partir de 38 ans. Le « King » semble lui capable de maintenir éternellement la cadence, tournant à plus de 26.4 points de moyenne depuis qu’il a fêté ses 40 ans… soit quasiment sa moyenne en carrière (27.0).

La moyenne de points de LeBron James en fonction de l’âge tranche même avec celles des autres très grands scoreurs de l’histoire de la NBA : Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant et Michael Jordan.

LeBron James : « On peut regarder un match de basket sans le son, et écouter de la musique en même temps, tout en voyant la cadence. La cadence des joueurs lorsqu’ils dribblent, lorsqu’ils se déplacent »

Pourtant arrivé très jeune dans la ligue, LeBron James a rapidement atteint sa vitesse de croisière au niveau « scoring », qu’il maintient maintenant depuis 22 saisons.

Après avoir dépassé la barre des 50 000 points, le « King » a d’ailleurs expliqué pourquoi le basket était carrément une expérience musicale pour lui.

« C’est simplement le rythme. Simplement le rythme » répond-il. « On peut regarder un match de basket sans le son, et écouter de la musique en même temps, tout en voyant la cadence. La cadence des joueurs lorsqu’ils dribblent, lorsqu’ils se déplacent. Quand j’étais gamin, on allait au centre commercial avec mes potes, on ne pouvait rien acheter mais on avait un ballon de basket imaginaire et on dribblait les gens. Parce que dans les centres commerciaux, il y a toujours cette musique de fond. C’est une sensation et c’est incroyable de pouvoir jouer sur ce rythme. C’est ce qu’est le R’n’B, le hip-hop ou le rock & roll, ces rythmes incroyables. C’est magnifique. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 56 35 51.9 39.4 77.6 1.0 7.0 8.0 8.5 1.4 0.9 4.0 0.6 24.9 Total 1548 38 50.7 35.0 73.7 1.2 6.4 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.