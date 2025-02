Ce spectateur du All-Star Game gagne 100 000 dollars face à Damian Lillard

On connaissait la version française, le tir à 100 000 euros où un spectateur tentait sa chance sur un seul essai du milieu du terrain lors du All-Star Game en LNB. La NBA a organisé sa version dimanche avec un concours à la récompense similaire, mais avec un peu plus de piment. Pour l’emporter, le fan sélectionné devait affronter Damian Lillard dans un concours de tir entre la ligne à 3-points et le rond central. Et Jaren Barajas, 18 ans, s’est offert le meneur des Bucks et un chèque de 100 000 dollars, signé du YouTubeur américain MrBeast.

Jaren Barajas devait inscrire un panier avant que Damian Lillard n’en inscrive trois. Malgré la tentative de gentille intimidation du meneur des Bucks et avec les conseils de Kenny Smith, l’adolescent ne s’est pas démonté.

Damian Lillard avait inscrit deux de ses trois tirs mais n’a pas réussi le « tir de la gagne » à trois reprises. Et alors que le concours allait prendre fin, faute de temps restant et que MrBeast voulait laisser place à la pub, le jeune universitaire a marqué avec la planche, sous les hourras de la foule et les félicitations de Damian Lillard.

« Je n’ai pas cherché à perdre volontairement, j’essayais vraiment de mettre ce troisième tir » en a souri le natif d’Oakland. « Je voulais réussir un joli shoot. J’étais simplement heureux de voir sa joie. C’était spectaculaire, il a mis ce tir alors que le buzzer a retenti. J’adore faire partie d’événements comme ça, où vous pouvez avoir un impact dans la vie de quelqu’un. »

Des billets achetés la veille du match

Un impact financier, matérialisé par une piscine de dollars dans le rond central dans laquelle a plongé Jaren Barajas, encore incrédule. « C’est surréaliste. Cela va être tellement important pour moi, cela va beaucoup aider ma famille, et mon avenir, clairement. J’espère que cela va pouvoir me payer mes études. »

La belle histoire du soir aurait pu pourtant ne jamais se produire, à quelques centimètres près d’une tentative de Damian Lillard, ou à quelques dollars près. Ce n’est que la veille que Michael, le père de l’heureux gagnant, a pu mettre la main sur des billets pour le All-Star Game. « Il voulait qu’on aille au match, les prix étaient assez élevés, alors j’ai continué d’attendre que les prix ne chutent » a-t-il expliqué à Associated Press. « Quand j’ai trouvé des places à un tarif où je pouvais nous les offrir, je les ai prises et je lui ai fait la surprise hier. Je n’arrive pas à croire que nous sommes là, mais je suis heureux de l’avoir fait. Il le mérite et je suis fier de lui. »

« C’était incroyable, une performance clutch, au buzzer, à la Steph Curry, dans la Baie… Donnez son argent à cet homme » a exulté Baron Davis, ancien meneur de Golden State.

Entre spectacle et caritatif

Étudiant en commerce dans une petite fac à trois quarts d’heure de San Francisco, Jaren Barajas va pouvoir espérer s’inscrire dans une université plus prestigieuse grâce à son gain de dimanche.

« C’était de la chance pure, la destinée, je ne sais pas, je ne peux pas y croire » n’en revenait toujours pas son père Michael. « Je viens juste de battre Damian Lillard » répétait le jeune homme, qui a longtemps joué au basket, avant de devoir faire passer ses études en priorité.

« Je savais que cela allait être une situation gagnant-gagnant » a expliqué pour sa part Damian Lillard pour justifier sa participation à l’événement. Car si le meneur n’a pas pu reverser les 100 000 dollars de MrBeast aux associations qu’il soutenait, la NBA a tout de même donné 50 000 dollars à la bourse scolaire tenue par le joueur des Bucks pour les élèves de neuf lycées du secteur, et 50 000 dollars aux Boys & Girls Club organisation, qui offre un programme après scolaire aux jeunes de San Francisco et Oakland. « Je savais que cela allait aider pour la bourse que je viens juste de lancer, et que ce serait un gros coup de pouce pour quelqu’un d’autre. »