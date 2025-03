Les Suns encore battus dans les dernières secondes à Memphis

Cette fois, Kevin Durant n’a pas arraché la prolongation, ni fait gagner sa formation. Comme face aux Nuggets, il a eu le dernier ballon du match, mais son 3-points ne fait pas mouche, et les Suns s’inclinent sur le fil à Memphis. Un revers de plus, après avoir compté jusqu’à 16 points d’avance.

Les Suns avaient pourtant démarré fort, avec une balle qui circule et un jeu bien écarté. Même si Devin Booker est maladroit, Phoenix prend les devants (12-4) avec un Nick Richards ultra-actif au rebond. Adroits de loin, les Suns insistent pour mener 25-9, et Kevin Durant termine le quart-temps avec 14 points à 4 sur 5 à 3-points. Il faut attendre les premiers remplacements pour que Memphis réagisse et passe sous la barre des 10 points d’écart (34-26).

Une pluie de fautes techniques

C’est physiquement que les Grizzlies rentrent dans leur match, et clairement, les Suns n’aiment pas être bousculés. Comme Booker est toujours aussi fâché avec son tir, Ja Morant et les siens grignotent leur retard, et ils égalisent déjà à trois minutes de la pause (50-50). En back-to-back, les Suns perdent des ballons, sont en retard sur les replis défensifs, mais ils tiennent bon et à la pause, ils sont encore devant (59-57).

Au retour des vestiaires, le match gagne en intensité avec les premiers accrochages. C’est Jaylen Wells qui crée l’étincelle, et c’est Nick Richards qui tombe dans le panneau.

Les Suns sont provoqués et ils perdent leur sang-froid. Surtout lorsque Cam Spencer, après un 3-points à la dernière seconde, se met à chambrer Kevin Durant. Résultat, un accrochage et les arbitres distribuent deux nouvelles techniques. Côté basket, beaucoup d’adresse à 3-points des deux côtés, et Memphis a pris les commandes : 95-90.

Les Grizzlies offrent une belle de match aux Suns

Les Suns répondent par un 6-0 mais aussi… une nouvelle faute technique. Cette fois, c’est Devin Booker qui s’est chauffé avec Desmond Bane. Sur le banc, Mike Budenholzer cherche des solutions pour contrer le rythme et l’agressivité des Grizzlies, et il opte pour du « small ball » avec Durant au poste 5. Clairement, ce sera une erreur puisque les Grizzlies vont dominer le rebond, et Ja Morant profite d’une balle perdue pour aller au dunk (112-107).

Le « money time » est bouillant, et il va être assez fou, avec une faute offensive sifflée à Mason Plumlee sur un écran. Mais Durant et Booker vont entretenir l’espoir, au point de recoller à 120-118 à neuf secondes de la fin. Sur la remise en jeu, les Grizzlies perdent la balle. Les Suns ont le ballon de la gagne, et Tyus Jones trouve Durant. L’ailier All-Star manque la cible, et pour la 4e fois de l’année, les Suns s’inclinent face aux Grizzlies.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sweep serré. Les Grizzlies ont remporté leurs quatre matches face aux Suns cette saison, mais le cumul des écarts prouve que c’était très serré : 17 points seulement. Cela prouve aussi que Phoenix a bien du mal à finir les matches.

– Beal absent. Pour la 20e fois de la saison, Bradley Beal n’était pas là, et c’est son mollet qui lui joue des tours.

– Trois sur trois. Pourtant privés de Jaren Jackson Jr, les Grizzlies surfent sur une série de trois victoires de rang. Quatrième à l’Ouest, Memphis reste sur les talons des Nuggets et des Lakers.

