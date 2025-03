Ja Morant continue de grimacer…

« Terrible. » Voilà le mot choisi par Ja Morant pour qualifier sa prestation face au Thunder. Le meneur des Grizzlies, qui avait manqué les deux derniers matchs, a terminé avec 24 points, certes. Mais à seulement 8/22 aux tirs, dont 2/9 derrière l’arc, d’où il a trop insisté (la défense du Thunder faisant parfois l’impasse sur lui), et 5 ballons perdus.

« J’aurais dû être forfait. Mais j’étais sur le terrain. Peu importe que j’y sois ou non, il y aura toujours quelque chose à dire », poursuit le joueur de 25 ans. L’explication ? Ja Morant doit faire avec une douleur persistante à l’épaule qui l’a empêché de jouer dernièrement. Les blessures à l’épaule droite se sont multipliées pour lui tout au long de la saison.

Victime d’une entorse acromio-claviculaire, il avait d’ailleurs manqué le précédent choc face au Thunder, fin décembre. Dans la rencontre de la nuit passée, il a parfois semblé être gêné par son épaule, grimaçant de douleur sur une séquence. « J’ai joué comme ça toute la saison, honnêtement. C’est comme ça. Il faut gagner », résume le meneur, privé de son compagnon de raquette, Jaren Jackson Jr, pour cette rencontre.

Un impact sur son adresse ?

Une erreur d’appréciation du staff médical alors ? Desmond Bane en doute. « Notre équipe médicale fait du bon boulot en faisant le point avec nous et en nous faisant savoir si on est en danger ou si on va jouer malgré la douleur. Ils font du bon boulot pour nous protéger », rejette l’arrière.

Cette saison, son coéquipier n’a jamais disputé plus de cinq matchs de suite. Difficile dans ces conditions pour les Grizzlies, qui restent sur trois revers de suite, de se projeter sur la suite des événements, en playoffs. D’autant que le flou persiste. « Je ne sais pas », rétorque Ja Morant quand on lui demande s’il va devoir composer avec cette gêne pour le reste de la saison.

C’est la deuxième fois cette saison que le meneur, en proie à de sérieux soucis d’adresse cette saison notamment depuis le All-Star Game (22 points de moyenne mais à 36% dont 12.5% de loin…), fait allusion à l’idée de ne pas jouer un match alors qu’il se bat contre une blessure.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 38 29 43.1 28.4 83.9 0.6 3.5 4.1 7.4 2.2 1.2 3.9 0.3 20.9 Total 295 32 46.7 31.3 76.5 0.9 3.8 4.7 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.