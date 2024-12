Ja Morant ne sait pas quand il rejouera…

Ce soir, les Grizzlies défient le Thunder dans le choc de la conférence Ouest. C’est le numéro 1 contre le numéro 2, et malheureusement, Memphis sera fortement diminué puisque Ja Morant est d’ores et déjà forfait pour la rencontre. Touché à l’épaule droite face aux Pelicans, la même qui l’avait contraint à rater toute la deuxième partie de saison, le meneur All-Star en sait plus sur sa blessure. Selon le communiqué du staff médical, il s’agit d’une entorse acromio-claviculaire, et Morant va devoir rester le bras en écharpe plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne s’agit que d’une entorse, et les examens n’ont révélé aucune lésion grave, qui nécessiterait une opération. La mauvaise, c’est qu’il est difficile de donner un pronostic précis pour son retour, puisque le plus important, avec ce type de blessure, c’est d’éviter toute rechute. Cette saison, le meneur des Grizzlies a déjà manqué 12 rencontres, et globalement, ses coéquipiers ont appris à jouer, et gagner sans lui avec 8 victoires pour 4 défaites.

Le problème, c’est qu’il n’est pas tout seul à l’infirmerie puisque Marcus Smart en a encore pour deux bonnes semaines, à cause d’une déchirure d’un ligament à la main droite, tandis que Santi Aldama soigne une grosse entorse de la cheville.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 20 28 45.4 32.3 83.8 0.7 3.8 4.4 7.9 1.6 1.1 3.8 0.4 21.2 Total 277 32 47.1 31.9 76.1 1.0 3.8 4.8 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.