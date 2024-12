Les Grizzlies croisent les doigts pour Ja Morant

Tout allait bien pour Memphis, qui avait pris le large face aux Pelicans (96-78), et pour Ja Morant (25 points à 8/11 dont 3/4 de loin, plus 7 passes décisives) dans le troisième quart-temps de la rencontre.

Et puis le meneur des Grzzilies a pris un écran de Daniel Theis et a fini au sol, se tordant de douleur.

« Évidemment, il a pris un gros coup sur l’épaule » ne pouvait que commenter son coach, Taylor Jenkins, qui n’avait pas plus d’info en conférence de presse. « On aura plus d’informations lors des prochains jours. »

En voyant la réaction de Ja Morant, les arbitres avaient d’abord sifflé une faute offensive à Daniel Theis, avant de revenir sur leur décision après analyse des ralentis, estimant que l’écran était viril mais correct.

Souviens-toi la saison dernière ?

S’il est revenu sur le banc après être passé aux vestiaires, le All-Star du Tennessee n’a toutefois pas refoulé le terrain, se contentant d’encourager ses coéquipiers. Après la rencontre, il a pu s’habiller seul et semblait de bonne humeur, ont noté les journalistes locaux, même si toute la franchise croise désormais les doigts.

Car on se rappelle que c’est cette épaule droite qui l’avait déjà privé de la fin de saison dernière…

« Perdre quelqu’un comme ça, ce n’est jamais facile » expliquait Desmond Bane. « Mais on a gardé notre calme et on a réussi à faire les actions nécessaires sur la fin. » Prochain match prévu dimanche soir, à Oklahoma City.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 18 28 44.2 30.3 83.2 0.7 3.9 4.7 7.9 1.7 1.2 3.9 0.4 21.3 Total 275 32 47.0 31.7 76.0 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.4 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.