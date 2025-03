Shai Gilgeous-Alexander et OKC trop forts pour les Grizzlies

Nouvelle démonstration de force pour le Thunder. Sur le parquet des Grizzlies, les hommes de Mark Daigneault l’ont emporté sans difficulté (103-120) en s’appuyant sur leurs principaux atouts : une grosse défense, de la force collective et un talent qui sort du lot, Shai Gilgeous-Alexander.

Ce dernier a signé son 10e match de la saison à 40 points ou plus avec encore une efficacité maximale aux tirs. Derrière lui, quatre joueurs sont venus en soutien en apportant 10 points ou plus pour une équipe qui n’a pas vraiment souffert de l’absence de Chet Holmgren. Sachant que l’équipe d’en face était également privée d’un élément majeur dans sa raquette, Jaren Jackson Jr.

Un vrai travail de sape

Les locaux ont longtemps tenu le rythme face à la meilleure équipe de l’Ouest. Menés de seulement six points à la pause (55-61), les coéquipiers de Ja Morant ont commencé à perdre le cap dans le 3e quart-temps en encaissant notamment un 11-0 au milieu de cette période (64-78).

Menés de 13 points (78-91) à l’entame des 12 dernières minutes, ils ont dû s’en remettre à l’activité, des deux côtés du terrain, de Scotty Pippen Jr, qui commençait déjà à chauffer à la fin de la période précédente.

Memphis a profité d’un passage sur le banc de « SGA » pour revenir à deux possessions (85-91), mais le retour de bâton a été létal. Après un temps-mort, le Thunder a retrouvé ses esprits et exécuté son jeu avec sérieux. Aaron Wiggins a redonné de l’air tandis que sa défense a fait déjouer une équipe adverse à nouveau démunie. Si bien que quelques plus tard, Shai Gilgeous-Alexander offrait 20 points à sa formation (87-107). Les locaux ne se remettront pas de ce coup d’accélérateur soudain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Encore une addition salée pour les Grizzlies. +24, +13 et + 17 donc. Cette saison, le Thunder ne fait aucun cadeau à la franchise de Memphis, l’une de ses plus sérieuses poursuivantes au classement à l’Ouest, et aura la possibilité de la « sweeper » à la fin du mois, pour un quatrième affrontement en saison régulière le 28 mars. L’an passé, le Thunder avait déjà battu à trois reprises (en trois matchs) les Grizzlies dont deux victoires de 19 et 21 points.

– Ja Morant à la peine en adresse. Au cœur de sa pire saison en carrière niveau adresse, le leader des Grizzlies, gêné par son épaule, a encore connu une soirée compliquée : 24 points certes, mais seulement 8/22 aux tirs dont 2/9 derrière l’arc, d’où il a trop insisté (la défense du Thunder faisant parfois l’impasse sur lui), et 5 ballons perdus. Depuis le All-Star Game, paradoxalement, il a augmenté sa production offensive avec 22 points de moyenne, mais ses pourcentages sont en chute libre : 36% dont 12.5% de loin…

– Le Thunder file droit vers son record de franchise. Avec 51 victoires pour 11 défaites, OKC n’a quasiment plus aucune chance d’être rejoint au sommet de l’Ouest. Cette première place presque assurée, la formation du Thunder peut même aller s’offrir son record de franchise détenu par l’équipe de 2013 (60 victoires). Avant elle, les Sonics de 1996 avaient fait mieux avec 64 succès, soit 78% de victoire. Le Thunder d’aujourd’hui affiche un taux actuel de 82% de victoires…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.