Les Nuggets stoppent sèchement la belle série des Pistons

Après un départ canon, avec plusieurs dunks, les Pistons subissent la réponse des Nuggets. Jamal Murray et Michael Porter Jr. frappent à 3-pts. Denver passe carrément un 18-0 ! Detroit doit attendre les paniers primés de Malik Beasley pour réagir et sortir la tête de l’eau (31-39). Les minutes qui suivent confirment que les joueurs de JB Bickerstaff sont bien de retour dans le match, en profitant notamment de choix peu inspirés de Russell Westbrook. Quand Nikola Jokic revient, l’attaque est mieux organisée et Denver maintient son avance à la pause (63-68).

Le début de seconde période tourne à la démonstration. Jamal Murray est impeccable, Nikola Jokic aussi, la défense fait son travail et les Nuggets déroulent. Après un 15-0, l’écart se creuse (87-107). Les hommes de Michael Malone n’ont plus qu’une chose à faire : être sérieux pour s’assurer la victoire. Jamal Murray puis Michael Porter Jr. se chargent de la valider à 3-pts et les Nuggets mettent fin à la série des Pistons (119-134).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Fin de série pour Detroit. La belle histoire s’arrête pour les Pistons. Cette série de huit succès de rang était la meilleure de la franchise depuis la saison 2007/08 mais elle était en danger avec Boston puis Denver à affronter cette semaine. Après avoir battu le champion NBA 2024, le champion 2023 était trop fort.

– La réaction de Jamal Murray et Michael Porter Jr. Les deux cadres des Nuggets, surtout le second, n’avaient pas été brillants à Milwaukee la veille. Sauf que cette saison, Denver assure lors de la deuxième soirée d’un back-to-back et le duo l’a prouvé. Le meneur de jeu termine avec 31 points à 5/9 à 3-pts et l’ailier à 28 points à 10/15 au shoot dont 6/7 derrière l’arc.

– Le triple-double de Nikola Jokic. C’est un paradoxe bien connu pour le triple MVP : il fait un très gros match mais on ne l’a presque pas vu. Pourtant, avec 23 points, 17 rebonds et 15 passes, il était partout et signe un 158e triple-double en carrière. Mais ce sont ses coéquipiers qui ont le plus pris la lumière dans ce succès.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.