Loin de Los Angeles, Anthony Davis est « passé à autre chose »

Outre Luka Doncic (et Max Christie), un autre joueur retrouvait son ancienne équipe mardi soir, à l’occasion de l’affrontement entre les Lakers et les Mavericks. Il s’agissait évidemment de Anthony Davis, qui aura passé cinq ans et demi en Californie avant son transfert (« choquant ») dans le Texas.

Toujours blessé à l’adducteur, « AD » n’a malheureusement pas pu jouer devant son ancien public, mais il aura quand même eu droit à sa vidéo hommage de la part des « Purple & Gold ». Celle-ci a été diffusée au milieu du premier quart-temps sur les écrans de la Crypto.com Arena et une ovation a suivi.

« Si j’avais joué, ça aurait été encore un peu plus émouvant » admet-il, dans le Los Angeles Times. « Mais ça l’était quand même, au regarde du temps que j’ai passé là-bas. La vidéo était géniale, l’affection du public aussi et l’ovation pareil ! Mais je ne sais pas, je n’ai pas encore réalisée… Je devrais peut-être la regarder une nouvelle fois. J’étais en plein milieu d’un match que je voulais gagner, donc je n’ai pas vraiment eu l’occasion d’analyser la vidéo et de ressentir ce que je voulais ressentir. Mais c’est la première fois que ça m’arrive et c’était vraiment génial de la part des Lakers de faire ça. Je me sens honoré et reconnaissant qu’ils aient envisagé d’en faire une pour moi. »

Contacter LeBron James pour mieux comprendre

Sacré champion avec Los Angeles en 2020, en étant l’acteur majeur de ce titre avec LeBron James, Anthony Davis est comme tout le monde tombé des nues en apprenant son départ vers Dallas, qu’il n’aurait pas imaginé à ce moment de la saison et, ce, alors qu’il se remettait d’une blessure aux abdominaux…

« Honnêtement, quand c’est arrivé, je n’en savais rien… » se remémore ainsi l’intérieur All-Star, qui s’est empressé d’appeler son ami LeBron James. « Il a été mon coéquipier durant six ans, donc la première chose que je voulais faire, c’était de lui téléphoner. Bien sûr, je savais qu’il y aurait beaucoup de langue de bois de la part des dirigeants quand ils me parleraient. Ils doivent faire ce qu’ils ont à faire et ils vont toujours privilégier ce qui est le mieux pour l’équipe, donc je ne sais pas si j’ai eu la vérité sur [ce transfert]. J’ignore ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas, donc mon réflexe a été d’appeler mon coéquipier avec qui j’ai bataillé durant toutes ces années, entendre sa réaction… On a discuté et c’est tout. Tout le monde a dit que personne n’était au courant… mais je n’y crois pas une seconde. Mais je suis passé à autre chose et je suis prêt à avancer avec Dallas, essayer de gagner un titre avec ces gars et d’abord revenir sur le terrain. Les émotions, elles n’ont duré qu’une nuit, quand c’était encore le choc. »

Pour autant, Anthony Davis comprend-il la décision de Rob Pelinka, son ancien dirigeant ?

« Ils voulaient celui qu’ils voulaient et ils ont fait ce qu’ils avaient à faire » réagit-il, en parlant des Lakers. « Je ne sais pas s’ils devaient en arriver là, mais c’est leur choix et je suis passé à autre chose. J’ai une femme et des enfants dont je dois m’occuper et je réfléchis surtout à comment faire pour les amener à Dallas et leur permettre de s’adapter à cette nouvelle vie. C’est du passé maintenant et je vais de l’avant avec ma nouvelle équipe. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * All Teams 43 34 52.8 31.3 78.6 2.9 9.1 12.0 3.4 1.9 1.3 2.2 2.2 25.7 2024-25 * LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * DAL 1 31 55.6 100.0 66.7 4.0 12.0 16.0 7.0 0.0 0.0 1.0 3.0 26.0 Total 779 35 52.3 29.8 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.