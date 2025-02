La parfaite intégration de Max Christie chez les Mavs

Il ne voyait pas cette rencontre comme un « match revanche ». Et c’était sans doute aussi bien pour Max Christie qui n’a pas beaucoup brillé (10 points à 4/13 aux tirs et 6 passes) pour son retour à la Crypto.com Arena. Un mois après avoir été intégré à l’échange monté autour de Luka Doncic et Anthony Davis, quelque chose de « flatteur » pour lui.

« Je n’y vais pas avec de la rancune ou l’intention d’essayer de leur mettre 40 points. J’y vais juste pour essayer de gagner le match, jouer mon jeu et laisser le jeu venir à moi. Je ne vais pas aller forcer 25 tirs. Le jeu ne fonctionne pas comme ça, je ne suis pas comme ça », affichait l’arrière en amont de la rencontre.

Cette philosophie, il l’applique depuis son arrivée dans le Texas. Le joueur de 22 ans rappelle être capable de défendre, de shooter, jouer avec ou sans ballon et ne voir pas tant d’importance à l’idée d’être titulaire ou non. « J’essaie simplement de m’adapter à ce système », résume le joueur dont Jason Kidd vante la maturité par rapport à son âge.

Résultat, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur Anthony Davis, blessé dès sa première apparition, Max Christie montre qu’il est plus qu’un simple « faire-valoir » dans cet échange.

Tantôt remplaçant, tantôt dans le cinq comme la nuit passée, l’arrière n’a manqué d’atteindre la barre symbolique des 10 points qu’à une seule reprise depuis qu’il porte le maillot des Mavs. Avec un temps de jeu beaucoup plus important qu’avec les Lakers, et plus de tickets shoots, il se rapproche ainsi des 15 points de moyenne avec de très bons pourcentages (47% dont 44% à 3-points).

Klay Thompson surpris par la qualité de son tir

Le sentiment de son coach face à une telle production ? « Je n’utiliserais pas le mot surprise. On s’en félicite, surtout avec toutes les blessures. On va avoir besoin qu’il continue à jouer à ce niveau », réclame même le technicien, dont le secteur intérieur est décimé.

Pas de surprise chez le coach, au contraire d’un Klay Thompson, impressionné par la qualité de son tir. « Quelle belle addition. J’ai eu beaucoup de succès avec les gars de Michigan State au cours de ma carrière. Il en est un autre. Ils arrivent en sachant comment défendre. Ce sont de supers joueurs. Il est promis à un bel avenir dans cette ligue », affiche l’ancien joueur des Warriors en faisant allusion à Draymond Green.

Le même Klay Thompson, qui a d’ailleurs pensé pendant des années que son nouveau coéquipier était le fils de… Doug Christie. Raté. « Son calme et son niveau de talent sont tout simplement impressionnants. Et aussi, le fait de jouer sans ballon en attaque, de sortir des ‘pick and roll’ pour permettre au jeu de se dérouler, d’être là pour du ‘catch-and-shoot’. Il fait tout ce qu’il faut pour être un super extérieur des deux côtés du terrain », complète Kyrie Irving.

Voilà de quoi mettre un peu de baume au cœur auprès des fans des Mavs, d’abord traumatisés par le départ de Luka Doncic, puis frustrés par le faux-départ d’Anthony Davis.

Max Christie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 LAL 41 13 41.5 41.9 87.5 0.2 1.7 1.8 0.5 0.8 0.2 0.3 0.2 3.1 2023-24 LAL 67 14 42.7 35.6 78.3 0.2 1.9 2.1 0.9 0.9 0.3 0.5 0.3 4.2 2024-25 * All Teams 54 26 45.7 38.1 84.8 0.6 2.4 3.0 1.7 1.6 0.8 1.0 0.5 9.5 2024-25 * LAL 46 25 44.4 36.8 85.1 0.5 2.1 2.7 1.4 1.6 0.8 0.8 0.5 8.5 2024-25 * DAL 8 33 50.0 43.6 84.0 0.8 4.1 4.9 3.1 2.0 1.1 2.0 0.5 15.2 Total 162 18 44.1 38.0 83.3 0.3 2.0 2.3 1.1 1.1 0.5 0.6 0.3 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.