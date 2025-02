À peine arrivé, Anthony Davis rejoint l’infirmerie jusqu’en mars !

Les oreilles du GM de Dallas Nico Harrison risquent de siffler encore pas mal durant les prochaines semaines. En échangeant contre toute attente Luka Doncic pour Anthony Davis (et Max Christie), le GM des Mavs a pris un gros risque, notamment parce que l’intérieur All-Star est très fragile…

Il n’a fallu qu’un match pour confirmer les craintes des fans des Mavs à ce sujet. Dès sa première sortie, alors qu’il revenait à peine d’une blessure aux abdominaux, Anthony Davis a livré une grosse première mi-temps, mais surtout, il s’est écroulé en fin de troisième quart-temps, visiblement touché à l’aine.

Comme si toute la carrière de l’ancien joueur des Pelicans, était résumée en un match : impressionnant par son talent, préoccupant tant il est régulièrement sujet aux blessures.

Qui pour le remplacer au All-Star Game ?

Après coup, sa sortie prématurée et la zone de la blessure n’auguraient rien de bon. Même s’il s’était voulu rassurant après le match, dans l’euphorie de la victoire, le staff médical a été contraint de ramener tout le monde à la triste réalité. En l’occurrence, le nouvel intérieur de Dallas souffre d’une élongation à l’adducteur gauche, et son absence est estimée à plusieurs semaines. On parle même d’un forfait qui pourrait aller jusqu’à un mois !

Un gros coup dur pour les Mavs alors que PJ Washington (cheville), Max Christie (épaule) et Dante Exum (talon d’Achille) sont également incertains pour le match face à Sacramento ce soir. Car les titres de champions se gagnent par la défense, mais aussi aussi avec des joueurs en bonne santé…

Comme Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis va manquer le All-Star Game 2025, et Adam Silver devra le remplacer. Domantas Sabonis (Kings) et Devin Booker (Suns) sont les principaux candidats pour le remplacer.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * DAL 1 31 55.6 100.0 66.7 4.0 12.0 16.0 7.0 0.0 0.0 1.0 3.0 26.0 Total 778 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.