Anthony Davis s’est déjà mis le public des Mavericks dans la poche

Face aux Rockets, les Mavericks ont réussi leur baptême du feu à domicile dans leur nouvelle configuration, avec Anthony Davis dans un nouveau cinq majeur « Tall Ball ». Heureusement d’ailleurs pour le groupe de Jason Kidd, tant les maillots floqués du numéro 77 étaient toujours aussi nombreux dans les tribunes et tant la défiance à l’égard de la direction est encore palpable.

Les fans ont rapidement pu se décrisper au regard du début de match tonitruant d’AD, qui n’a eu besoin que de cinq minutes pour se mettre le public dans la poche. Et même si l’ancien intérieur des Lakers a été contraint de sortir en fin de troisième quart-temps après une alerte à l’aine, Dallas a gagné au final, ce qui reste le plus important pour débuter cette nouvelle aventure du bon pied.

Quand AD fait du AD…

Après la rencontre, le soulagement était également perceptible dans l’attitude d’un Jason Kidd souriant, alors qu’Anthony Davis venait de rassurer tout le monde sur son état de santé.

« Il a été très bon. Depuis qu’il est arrivé, l’énergie et l’effort sont au plus haut. Je trouve que c’est la défense qui a donné le ton avec 18 contres. Même lorsqu’on a été testés en troisième quart-temps sur leur 19-4, même avec un groupe nouveau, tout le monde est resté uni. On a fait les stops nécessaires et on a retrouvé notre rythme », a-t-il déclaré avant de résumer la performance d’Anthony Davis, à 26 points, 16 rebonds, 7 passes décisives et 3 contres en seulement 31 minutes. « Il a été AD, c’est aussi simple que ça. Ce n’est pas compliqué ».

Lors de son point presse depuis son nouveau vestiaire, Anthony Davis est revenu sur cette journée intense et cette alerte qui ne serait donc rien de grave. A l’écouter, ça ressemblait à une petite crampe.

« C’était un jour avec de l’émotion, pour ce premier match ici à Dallas, ne serait-ce que parce que je jouais avec une nouvelle équipe, et que c’est la première fois que je porte ce maillot. Donc il y a eu beaucoup d’émotions avant le match. Et sur l’action, j’ai ressenti comme une petite contraction. Je suis revenu pour essayer de détendre ma jambe tout en gérant également les abdos. Je n’ai pas vraiment réussi, mais ce n’est rien de sérieux. Je vais bien », a-t-il déclaré, situant la douleur entre l’aine et le quadriceps.

Cinq minutes pour convaincre le public

Avec la fin de match plutôt bien gérée du reste de l’équipe pour aller chercher la victoire, la soirée a également été marquée par l’ovation reçue par AD dès le premier temps mort, après avoir enchaîné trois paniers de suite dont un dunk sur son propre rebond offensif. L’American Airlines Center s’est soudain enflammé pendant que le nouveau numéro 3 des Mavs envoyait des « I’m here » au public. Un moment de communion qui n’a pas échappé à Jason Kidd, qui a également dit comprendre la frustration et les protestations d’une partie des fans.

« C’était un moment spécial, au regard de ce qu’il a fait dès ses premières minutes sur le terrain, et le moment où les fans l’ont en quelque sorte adopté. C’est un moment particulier, quand AD a été présenté d’abord, puis à ce moment, la salle a été aussi bruyante que possible. Cela montre juste le soutien et l’accueil qui l’a reçu en arrivant à Dallas. Comme il l’a dit, il est là pour essayer de nous aider à remporter un titre, et c’est pour ça qu’il est là », a ajouté coach Kidd.

Anthony Davis a également apprécié cet accueil après avoir un peu appréhendé la possible réaction du public avec des derniers jours marqués par les menaces de mort adressées à l’encontre de Nico Harrison.

« C’était super ! Toute la journée, je me suis demandé quelle réaction il y allait avoir. A l’arrivée, ça a été chaleureux, et ça m’a en quelque sorte aidé au niveau de mon énergie. Que ce soit la façon dont les fans ont réagi, ou cette grosse victoire, il faut qu’on essaie de continuer comme ça », a souligné AD, qui a également rappelé les enjeux à venir pour sa nouvelle équipe pour gagner en cohésion et monter en régime. « Je continue d’apprendre les systèmes défensifs par exemple. Tout ça va prendre du temps ».

