Malgré la blessure d’Anthony Davis, Dallas inflige à Houston sa sixième défaite de suite !

Après le tremblement de terre suite au départ de Luka Doncic, les manifestations de mécontentement, les menaces envers Nico Harrison, le basket reprenait ses droits ce samedi à Dallas, avec tous les yeux rivés sur Anthony Davis, censé permettre aux Texans d’aller chercher le titre. A l’arrivée, c’est une entrée en matière contrastée, entre la première mi-temps tonitruante d’AD, sa blessure en fin de troisième quart-temps, mais la victoire à l’arrivée, avec également une première réussie pour Max Christie.

Anthony Davis n’a pas tardé à se mettre son nouveau public dans la poche en réalisant une première mi-temps tonitruante, à 24 points et 13 rebonds ! Le nouveau poste 4 des Mavs a attaqué très fort avec un contre sur Alperen Sengun mais surtout trois passes décisives pour le alley-oop de Daniel Gafford, puis pour PJ Washington et Klay Thompson. C’est ensuite après une séquence folle, où il a scoré à quatre reprises, dont un dunk et un 3-points, qu’il a reçu sa première ovation de l’American Airlines Center, Ime Udoka étant obligé d’arrêter le jeu (14-7).

Le retour express des Rockets

Le reste du groupe a suivi le rythme pour virer à +13 après 12 minutes, avec un Davis encore omniprésent, et son ancien coéquipier aux Lakers Max Christie pour scorer les cinq derniers points de sa nouvelle équipe (33-20). L’euphorie s’est poursuivie jusqu’en fin de première mi-temps, avec des passages remarqués d’un Klay Thompson déchaîné, qui n’a pas hésité à dégainer de très loin en contre-attaque, et de Spencer Dinwiddie, auteur de deux paniers à 3-points, sans oublier Anthony Davis, qui a martyrisé le cercle à deux reprises pour faire passer l’écart à +21, le plus gros du match (53-32).

C’est à trois minutes de la fin de la première mi-temps que les Rockets ont commencé à sortir la tête de l’eau. Malgré les 3-points de la paire Christie-Davis et le dunk rageur de Dante Exum, Houston a réussi à rentrer à la pause à -17, avec un Jalen Green de retour aux affaires sur deux paniers à 3-points, et un Amen Thompson toujours aussi saignant, à l’image de ses deux alley-oops claqués ligne de fond (65-48).

Il n’a ensuite suffi que de six minutes pour renvoyer les deux équipes texanes dos-à-dos au retour des vestiaires, Houston ayant passé un 17-4 dont un cinglant 14-0 pour revenir à -2 ! Le grand bonhomme de la série s’est nommé Alperen Sengun, aux côtés du tandem Brooks-Thompson, notamment avec un contre sur Daniel Gafford et surtout 11 points dont un 3-points sur Anthony Davis en tête de raquette (69-67).

Dallas costaud jusqu’au bout

Tout était à refaire pour Dallas, qui a alors pu compter sur le sang-froid de Naji Marshall pour repartir de l’avant avec une finition en isolation puis deux énormes tirs à 3-points. Le 2+1 de Kyrie Irving et les 3-points du tandem Dinwiddie-Christie ont alors replacé les locaux à +10, un moindre mal alors qu’Anthony Davis venait de s’écrouler seul, visiblement touché à l’aine et rentré directement aux vestiaires ensuite (89-79). Kyrie Irving a repris son costume de leader en scorant à trois reprises tandis que Daniel Gafford s’arrachait pour finir au dunk et maintenir Dallas au-delà des dix points d’écart (95-83).

A l’approche du « money-time », les Rockets ont toutefois fait le nécessaire pour revenir progressivement, via Alperen Sengun, un dunk de Steven Adams et Jalen Green pour porter la marque à 104-100. Après les deux paniers précieux de Naji Marshall, facteur X de la fin de match, Dallas a fini par avoir le dernier mot, sur deux lancers-francs de Kyrie Irving et une interception précieuse pour enchaîner avec une passe décisive du meneur pour le 3-points de… Max Christie ! De retour à +9 à moins de deux minutes de la fin, les Mavs ont cette fois pu finir sans trembler pour aller décrocher leur 15e victoire de la saison à domicile, tandis que les Rockets en sont maintenant à six revers consécutifs (116-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La première contrastée d’Anthony Davis. Quelle entame ! Pour ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs, AD a régalé le public texan avec de l’intensité des deux côtés du parquet, des contres, des passes, des rebonds, et sa qualité de finition qu’on lui connaît. L’ex-Laker a livré un quasi sans faute jusqu’à la pause. Le troisième quart-temps a été un peu plus brouillon, jusqu’à sa blessure, lorsqu’il s’est écroulé tout seul, se touchant visiblement l’aine. Une première qui résume un peu le cas Anthony Davis (26 points, 16 rebonds, 7 passes décisives) depuis le début de sa carrière, brillant lorsqu’il est à 100%. Tout le problème pour Dallas sera de réussir à le maintenir ainsi. De ce point de vue, l’ère AD aux Mavs débute plutôt mal. Le diagnostic du staff des Mavs a évoqué une blessure au niveau de « la partie basse » de son corps. Ce pourrait ainsi être une rechute au niveau de la sangle abdominale. A noter que PJ Washington est également sorti sur blessure, touché à la cheville. A suivre !

Jason Kidd donne le ton. Comme bon nombre d’équipes NBA avant lui, le coach des Mavs est revenu « aux fondamentaux », délaissant une certaine idée du basket privilégiée ces dernières années avec quatre joueurs « extérieurs » autour d’un poste 5, sachant shooter si possible. Après le trade de Luka Doncic, Dallas, qui avait déjà rectifié le tir il y a un an en récupérant Daniel Gafford et PJ Washington, a achevé sa mue en passant au tout pour le « Tall Ball ». Aux côtés de la paire Irving-Thompson, le cinq de départ était ainsi composé de deux grands, Anthony Davis en 4, et Daniel Gafford en 5, décalant ainsi PJ Washington au poste 3 ! Un choix non pas dicté par le profil de l’adversaire, qui évolue toujours sans Jabari Smith Jr., mais qui démontre bien un changement profond de philosophie, loin de l’association Doncic-Irving sur les postes arrières avec Klay Thompson à l’aile… A noter qu’AD a toutefois joué en 5 par périodes, avec PJ Washington en 4.

Un nouveau record aux contres. Encore un signe de « l’effet AD » : Dallas a réalisé son meilleur match de la saison aux contres avec un total de 18 contres ! Anthony Davis et PJ Washington ont distribué trois claques chacun, mais c’est bien Daniel Gafford qui avait sorti la boîte à gifles avec six contres à lui seul !

Naji Marshall et Max Christie déterminants sur la fin. Lorsque Houston est revenu à -2, Dallas a pu compter sur le sang-froid de Naji Marshall pour repartir de l’avant, entre son floater puis ses deux paniers à 3-points pour terminer le troisième quart-temps. L’ailier a poursuivi sur sa lancée dans le dernier acte avec deux paniers primordiaux et également un rebond précieux. Même chose pour Max Christie (sans oublier Kyrie Irving), qui a mis les 3-points puis les lancers-francs (à 7/8 sur les six dernières minutes) qui ont définitivement tué le suspense. Avec 23 points, sa deuxième meilleure performance en carrière, c’est presque lui, la plus grosse satisfaction de la soirée…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.