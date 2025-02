Le GM des Mavericks menacé de mort

Les Mavericks ont annoncé qu’ils allaient renforcer la sécurité dans leur salle, et dès ce soir pour la réception des Rockets. La raison ? A l’origine de l’échange entre Luka Doncic et Anthony Davis, le GM Nico Harrison, aurait été la cible de menaces de mort et d’insultes raciales. Ce soir, il ne sera donc pas à sa place habituelle dans les tribunes, et ESPN a également rapporté qu’une équipe de sécurité protégeait désormais son domicile en permanence.

« C’est une franchise brisée, et il y a eu des développements très malheureux concernant cette colère, » a rapporté Tim McMahon sur ESPN. « Nico Harrison a reçu des menaces de mort. Certaines d’entre elles contenaient des insultes raciales. Des manifestations sont prévues devant la salle, c’est planifié. La sécurité sera évidemment renforcée. Nico Harrison ne sera pas à son siège habituel dans les tribunes. Il n’y a aucune raison de l’exposer à un tel risque sécuritaire. C’est un aspect très regrettable de toute cette histoire. Évidemment, la colère des fans… ils ont totalement le droit de ressentir qu’on leur a arraché une superstar générationnelle. Mais il est clair que certaines limites ont été franchies. »

Des fans veulent faire passer des messages dans la ville

Moins violents, des fans ont lancé une campagne participative pour acheter des espaces d’affichage sur des panneaux publicitaires. Il faut réunir plus de 80 000 dollars. « L’échange de Luka Magic a laissé un vide profond dans le cœur des fans de Dallas », écrit Jacob Posner, à l’origine de la collecte de fonds. « En nous rassemblant pour cette campagne d’affichage, nous envoyons un message fort et indéniable à la direction des Mavs : nous refusons d’être négligés et nous méritons de meilleures décisions. »