Les Knicks encore loin des Celtics…

Les Knicks avaient été totalement écrasés lors du premier match de la saison face aux Celtics, le 22 octobre 2024, avec une défaite 132-109. Pas grave. L’équipe était nouvelle et, en face, c’étaient les champions en titre tout de même. L’essentiel était alors d’être prêt pour la revanche, programmée plus de trois mois plus tard, lors du 52e match de la saison des Knicks.

Résultat de ce 8 février 2025 ? Une lourde défaite, quasiment identique à la première (131-104), alors que Jrue Holiday et Kristaps Porzingis étaient absents, et surtout cette fâcheuse impression de ne pas avoir avancé d’un pouce en plusieurs mois…

« J’ai dit vendredi que, jouer contre eux, c’est toujours un moyen de savoir où on en est. On sait quel est notre niveau. Il n’est pas là où on voudrait être. Ce match était inacceptable », gronde Jalen Brunson, seul joueur de New York à la hauteur dans cette partie, avec 36 points.

« Les grandes équipes, les champions, d’après moi, testent votre discipline »

Il serait évidemment injuste de résumer les performances des troupes de Tom Thibodeau aux seules grosses défaites contre les Celtics. Néanmoins, elles sont là et les Knicks ont manqué un virage important, en ratant non seulement leur revanche mais aussi une occasion de se rapprocher de Boston au classement. Les champions en titre, qui occupent la deuxième place de la conférence Est, ont désormais 2.5 victoires d’avance sur leur adversaire du soir.

« On sait qu’on a beaucoup de pain sur la planche, c’est aussi simple que ça », annonce Karl-Anthony Towns, passé à côté de son match, avec 9 points, sa pire sortie de la saison. « Il n’y a pas à se cacher, ni de victoire morale, rien de tout ça. On doit bosser si on veut battre cette équipe, que tout le monde s’attend à voir être concurrencée par nous. »

Les Knicks ont donc pris une bonne leçon, qui doit permettre de saisir ce qui manque au groupe pour espérer viser le titre, propriété de Boston. « Si on a ces mêmes attentes dans le vestiaire, ce qui est le cas, on doit trouver un moyen de battre de telles formations », poursuit l’intérieur. « C’est une équipe qui est dans la course au titre et le veut autant que nous. Pour eux, c’est un titre en plus, c’est le doublé. Les grandes équipes, les champions, d’après moi, testent votre discipline. On doit travailler là-dessus, sur notre discipline pendant 48 minutes. »

Tom Thibodeau le résume ainsi : « C’est évident qu’on doit se remettre en question et s’améliorer. » Le prochain rendez-vous entre les deux formations aura lieu dans deux semaines, le 23 février, dans le Massachusetts. Les Knicks seront-ils enfin à la hauteur de l’événement ?