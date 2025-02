Jayson Tatum met K.O. les Knicks au premier round

Comme à l’Ouest, avec l’opposition entre le Thunder et les Grizzlies, l’Est était en ébullition avec une superbe affiche entre les Knicks, 3e, et les Celtics, 2e. Une seule défaite séparait les deux formations avant la rencontre. Quarante-huit minutes plus tard, il y en a désormais deux, puisque les partenaires de Jayson Tatum ont laminé les Knicks !

Pourtant privés de Jrue Holiday et Kristaps Porzingis et leur nouvelle recrue Torrey Craig, les Celtics n’ont pas tergiversé, et ils ont pris les Knicks à la gorge. Tatum a inscrit les cinq premiers points du match avec un dunk monstrueux sur Precious Achiuwa suivi d’un tir à 3-points en pull-up jumper. Au tableau d’affichage, il y a déjà 12-2 après cinq minutes. En face, les Knicks loupent carrément leurs 10 premiers tirs ! Après 12 minutes, Boston mène 30 – 19 et les Knicks sont à 26% aux tirs…

Jayson Tatum intouchable

Après Tatum, c’est au tour de Payton Pritchard de prendre les choses en main. Le 6e homme des Celtics plante 11 points en trois minutes, et l’écart grimpe à +17 (44-27). Les Celtics défendent bien, le ballon est partagé en attaque, et lorsque les shoots sont manqués, Luke Kornet et Neemias Queta dominent au rebond offensif. A la pause, il y a 13 points d’écart (61-48).

Au retour des vestiaires, les Knicks se fâchent, et Jalen Brunson sort le très grand jeu. A lui tout seul, ou presque, il lance un 12-2 pour ramener sa formation à -3. Le Madison Square Garden gronde, mais Tatum va vite les faire taire. L’ailier All-Star inscrit 19 points dans le seul 3e quart-temps, et il reçoit le soutien de Derrick White. Les Knicks sont sur les talons, et les Celtics font le break : 96 – 76 !

Comme toute bonne superstar qui se respecte au Garden, Tatum enfonce le clou, et il atteint déjà la barre des 40 points. Pritchard en remet une couche, et les Celtics s’imposent 131-104. Une vraie démonstration !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un 3e quart-temps renversant. Alors que Jalen Bruson avait ramené les Knicks à -3, le duo White-Tatum va compiler 33 points. C’est plus que tous les Knicks réunis (28 points…).

Les Knicks encore giflés. Deux matches, deux fessées… Les Knicks n’avaient plus croisés les Celtics depuis la soirée d’ouverture fin octobre. Résultat, une nouvelle démonstration de Boston avec encore plus de 130 points encaissés. Seul Jalen Brunson (36 points) a été au niveau.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.