Deux nouveaux coloris pour la AR2 d’Austin Reaves

La terre a tremblé aux Lakers ce week-end, lorsque l’arrivée de Luka Doncic a été annoncée dans la « Cité des Anges » en échange d’Anthony Davis. De nouvelles perspectives s’ouvrent pour la franchise californienne et pour ses joueurs, dont Austin Reaves, qui va maintenant apprendre à jouer avec « Luka Magic », un nouveau challenge qui amènera peut-être à nouveau les Lakers dans les hautes sphères de la ligue.

En attendant, Austin Reaves fait lui aussi l’actualité, mais au rayon sneakers avec la sortie de deux nouveaux coloris de sa deuxième chaussure signature, la AR2, conçue par son équipementier Rigorer.

Après avoir lancé le modèle avec un coloris dépareillé en jaune et rose, on revient sur deux coloris plus classiques. Le premier « Iceman » se distingue par sa tige couleur bleu glace avec des finitions en rose, pour faire ressortir le logo de la marque chinoise sur le logo notamment. Intitulé « Milky Way », le deuxième se présente en violet et blanc, avec des finitions plus discrètes en bleu ciel.

Les deux nouveaux coloris « Iceman » et « Milky Way » de la AR2 sont désormais disponibles sur Basket4Ballers au prix de 150 euros la paire. A noter que les expéditions ne débuteront qu’à partir de demain.