La AR2 d’Austin Reaves vise le haut du panier

La marque chinoise Rigorer fait désormais dans le haut de gamme avec la ligne signature d’Austin Reaves qui vient de voir sortir son deuxième modèle, la AR2. Sans doute plus élaborée que la AR1 sur le plan technique au regard de son prix, la paire compte bien se démarquer et ne passera clairement pas inaperçu avec ce premier coloris « Fusion ».

Celui dénote entre rose et vert fluo d’une chaussure à l’autre. Le vert fluo apparaît majoritairement sur la tige de la chaussure droite et la semelle de la chaussure gauche, et inversement pour le rose. Les logos du joueur et de la marque ressortent en gris métal, respectivement sur la languette et le talon.

Rigorer a également soigné le packaging pour ce tout premier coloris « Fusion » avec une toute nouvelle boîte dans laquelle on trouve également une paire de chaussettes. Tous les moyens sont bons pour mettre en avant le nouveau modèle signature de l’arrière des Lakers, qui restait par ailleurs sur un très bon début de saison avant de se blesser, fin novembre.

La AR2 « Fusion » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.