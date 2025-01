Stephen Curry s’en prend à ceux qui enterrent les Warriors

Toujours aussi difficiles à cerner, les Warriors sont allés gagner à Minneapolis face à des Wolves qui vivent aussi des moments compliqués. Une victoire d’un petit point (116-115) après avoir joué avec le feu. Auteur de 31 points, Stephen Curry a profité de l’interview en bord de terrain pour répondre à ceux qui estiment qu’il faut tourner la page, et donc profiter de la « trade deadline » pour casser l’effectif.

« Tous ces gens derrière leur écran sur Twitter feraient mieux de la fermer un peu, et de nous laisser trouver des solutions » a-t-il lancé. « On sait qu’on peut être compétitifs et on l’a prouvé avec notre dureté ce soir. Chaque équipe cherche des moyens de s’améliorer. On a été très bons pendant des années, et c’est juste une saison particulière où on se doit de rester dans le coup, pour se donner une chance en playoffs car nous sommes persuadés que nous pouvons battre n’importe qui ».

Pas question de baisser les bras !

Alors que les Warriors s’apprêtent à disputer huit de leurs neuf prochains matches à domicile, Steve Kerr rappelle que ce n’est pas dans le style de la maison de baisser les bras, même si le bilan (20 victoires – 20 défaites, 10e place de la conférence Ouest) reste très moyen à mi-parcours. « J’espère qu’on ne donne pas l’impression de ne pas se battre, de ne pas se démener, et de ne pas faire le maximum… Parce que c’est exactement ce qu’on fait. On a presque l’impression que l’histoire s’est transformée en : ‘Les Warriors baissent les bras’. Nous ne cédons pas. Nous ne renonçons pas à l’avenir. Ce sont deux choses totalement différentes. »

La preuve, ce même Steve Kerr laisse Stephen Curry 37 minutes sur le terrain pour arracher cette victoire. C’est la preuve que l’objectif reste de gagner, même si ça doit passer par un gros temps de jeu (son plus gros de la saison) pour son leader, âgé de 36 ans.

« On essaie toujours de faire mieux » enchaîne Stephen Curry. « Ce n’est pas notre boulot de se préoccuper de tout ça au quotidien… Il reste trois semaines avant la « trade deadline », et notre boulot est de gagner le plus de matches possibles. Dieu merci, on en a gagné un ce soir. »

Pour le meneur de jeu et son coach, ce n’est pas parce qu’ils ne veulent pas hypothéquer le futur de la franchise qu’ils ne veulent pas s’améliorer à court terme, et qu’ils ont baissé les bras cette saison. « Ceux qui pensent que ça me va d’être dans une équipe moyenne sont fous » conclut le meneur.