Stats & Highlights | Les Pelicans et les Nets se rebiffent

Alors qu’on atteint la mi-saison, les Pelicans et les Nets ne vont pas laisser filer la suite de la campagne. Pour preuve, les deux formations sont allées s’imposer à l’extérieur. Pour les partenaires de Zion Williamson (21 points, 9 passes et 7 rebonds), c’est en 4e quart-temps qu’ils font la différence. Après avoir muselé Zach LaVine en première mi-temps, ils attaquent la dernière ligne droite sur un 10-2 avec deux paniers primés de Jose Alvarado. Trey Murphy (31 points) est impeccable aux lancers, et New Orleans s’impose pour une 4e victoire en sept matches.

Pour les Nets, ça se passe du côté de Portland où Scoot Henderson signe son meilleur match en carrière avec 39 points à 13 sur 18 aux tirs, avec 8 paniers à 3-points. Face à lui, mais aussi Toumani Camara (23 points), Brooklyn répond par son collectif avec 35 passes décisives.

De retour sur les parquets, Cam Johnson plante 24 points. Sans lui, les Nets restaient sur cinq défaites de suite, et c’est D’Angelo Russell qui repousse la tentative de comeback des Blazers. L’ancien meneur des Lakers inscrit deux lancers puis un 3-points pour repasser l’écart à +15, pour une victoire finale 132-114.

Chicago – New Orleans : 113-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 117 CLE 127 PHI 102 OKC 118 ATL 122 PHO 117 CHI 113 NOR 119 MIL 130 SAC 115 DAL 99 DEN 118 POR 114 BRO 132

Portland – Brooklyn : 114-132

