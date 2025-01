Les Bucks privent les Kings du grand huit

Incapables de battre le trio de tête de sa conférence, et même giflés dimanche soir à New York, les Bucks se sont parfaitement repris en stoppant la série de sept victoires de rang des Kings. Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation, et les joueurs de Doug Christie ont été pris à la gorge dès le premier quart-temps.

En fait, les Kings ont voulu courir et piéger les Bucks par de la vitesse et du rythme, et ils ont été pris à leur propre jeu. Le match a en fait duré cinq minutes. Jusqu’à la sortie de De’Aaron Fox, remplacé par Kevin Huerter, les Kings étaient parvenus à rendre coup pour coup (17-15).

Mais après le temps-mort de Doc Rivers, et donc la sortie de Fox, les Bucks vont signer un terrible 21-2. Giannis Antetokounmpo avale le terrain en deux dribbles, et à ses côtés, les shooteurs se déchainent avec Damian Lillard puis surtout Taurean Prince. C’est AJ Green qui boucle le quart-temps pour donner 21 points d’avance (47-26).

Connaughton fait le spectacle

La suite sera du même tonneau, et les Bucks ne vont jamais enlever le pied de l’accélérateur. Au point qu’il y aura près de 30 points d’écart, dès l’entame du second quart-temps grâce à Green, encore lui, et Pat Connaughton qui s’en va postérizer, à deux mains, Devin Carter. Quand Giannis revient en jeu, l’écart s’est stabilisé et il se permet de contrer de DeMar DeRozan. A ses côtés, Ryan Rollins et Brook Lopez nous gratifient de deux « circus shot » près du cercle. Pour Lopez, il y a clairement moins de style, mais à la mi-temps, on retrouve les 21 points d’avance (75-54).

De la deuxième mi-temps, on retiendra la tentative de comeback des Kings. C’est Keegan Murray puis DeMar DeRozan qui vont ramener les leurs à -11 à huit minutes de la fin. Une petite alerte que les Bucks vont rapidement déjouer grâce à cinq paniers à 3-points en quatre minutes !

C’est Brook Lopez qui ouvre les hostilités, et Damian Lillard prend la suite. Les Kings sont roués de coups, et l’écart repasse à +22. Cette fois, les Bucks tiennent le bon bout, et ils s’imposent 130-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le 50e de Giannis. 30 points, 13 passes et 11 rebonds pour Giannis Antetokoumpo pour son 5e triple-double de la saison, et son 50e en carrière. Il faut rappeler que celui signé en finale de la NBA Cup face au Thunder ne comptera pas à son palmarès. Au classement des triple-double en carrière, Giannis est 12e, à neuf unités de Larry Bird.

– Sacramento n’avait pas encore perdu en 2025. Ce n’est que la deuxième défaite des Kings version Doug Christie, et la première avait eu lieu le 28 décembre, lors de la prise de fonctions du successeur de Mike Brown. Depuis, les partenaires de Domantas Sabonis n’avaient plus perdu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.