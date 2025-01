Avec un Jamal Murray en feu (45 points), les Nuggets se baladent à Dallas

Ils avaient renversé les Mavs il y a deux jours après avoir été menés de 19 points. Le succès de cette nuit, sur le même parquet, n’a souffert d’aucune contestation, malgré le retour de Kyrie Irving. Grâce à un immense Jamal Murray, les visiteurs ont pris les commandes du match, pour ne plus les lâcher (99-118).

Après 12 minutes, les hommes de Mike Malone comptaient déjà 15 points d’avance (21-36). Et la « machine » Jamal Murray en était déjà à 19 unités au compteur.

Auteur du tir au buzzer de la période après un grand numéro de dribbles, le joueur de Denver affichait une telle agressivité et confiance qu’il se permettait de tenter sa chance derrière l’arc… sur un pied.

Le second quart-temps confirmait la dynamique aperçue dans le premier. Avec une attaque bien huilée, du sérieux défensif et un secteur du rebond bien verrouillé, les visiteurs rentraient au vestiaire sur un écart monstre (45-71). La suite ? Quasiment anecdotique. Si les Texans s’appuyaient bien sur six joueurs à 10 points ou plus, aucun de ceux-là n’était en mesure de sonner la révolte.

L’écart n’avait ainsi pas bougé à l’entame de la dernière période (67-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’explosion Jamal Murray. On parie que Nikola Jokic a apprécié signer sa plus petite offensive de l’année. Le Serbe, auteur d’un énième triple-double, n’a pas eu besoin de forcer son talent cette nuit. Avec un Jamal Murray en telle réussite aux tirs et avec une telle envie de marquer, le pivot n’avait qu’à apprécier le spectacle.

– Le chemin de croix de Kyrie Irving. Après cinq matchs d’absence, le meneur-arrière des Mavs effectuait son retour. Un retour pour le moins rouillé, alors qu’il souffrait des lombaires. S’il est fréquemment parvenu à prendre le dessus sur son défenseur en dribble, il a étonnement eu beaucoup de mal à finir au cercle. Résultat : seulement 11 points à 4/18 aux tirs pour celui qui a vu sa série de matchs à 10 points ou plus cette saison être menacée.

– Qui pour prendre des rebonds côté Mavs ? La blessure de Dereck Lively II, sorti après quatre minutes de jeu car touché à la cheville, n’a pas aidé les Texans en la matière. Cette nuit, ils ont tout de même pris 21 rebonds de moins que leurs adversaires. Jokic a par exemple capté quasiment autant de ballons (14) que l’ensemble du cinq adverse (17).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.