Malgré un bon Guerschon Yabusele, les Sixers ne font pas le poids face au Thunder

L’annonce de la liste des absents côté Sixers laissait envisager une longue soirée pour les fans du Wells Fargo Center pour la réception d’Oklahoma City. Sans Tyrese Maxey, Paul George ni Joel Embiid, les débats semblaient clairement déséquilibrés et le premier quart-temps l’a rapidement confirmé.

Guerschon Yabusele a pris ses responsabilités en début de match en scorant à 3-points avant de s’envoler tester la résistance du cercle. Mais Philly n’a guère tenu plus de cinq minutes avant de commencer à accuser le coup. Il s’en est ainsi suivi un terrible 22-2 en l’espace de six minutes qui a donné le ton pour la suite. La série a en tout cas permis à Shai Gilgeous-Alexander de s’affirmer avec de nouveaux coups d’éclat au scoring avec un lay-up, un dunk et un 3-points pour boucler le run et porter la marque à un ébouriffant 11-32 !

Les réponses de Ricky Council IV et Justin Edwards de loin n’ont pas suffi à Philly pour inverser la tendance (21-37). Les locaux ont toutefois eu le mérite de s’accrocher lors des deux quart-temps suivants, et les absents ont permis à de nouveaux joueurs de s’illustrer, comme Adem Bona sur son dunk énergique, ou Justin Edwards, auteur de 25 points, sans oublier Jeff Dowtin Jr.

Les Sixers s’accrochent comme ils peuvent

Alors que l’écart naviguait entre les 15-20 points au retour des vestiaires grâce à l’application du trio Wallace-Williams-Hartenstein (62-78), Philly a réussi à remettre la pression sur le Thunder en fin de troisième quart-temps. Il y a ainsi eu le bon passage de Ricky Council IV mais surtout les 9 points de suite de Guerschon Yabusele qui ont redonné de la voix aux fans, les Sixers étant revenus à -6 sur une claquette du Français à la dernière seconde du troisième quart-temps (81-87).

Le « Dancing Bear » a ensuite trouvé Eric Gordon dans le corner pour continuer de faire fondre l’écart (87-91). Le salut d’Oklahoma City est alors venu de Jalen Williams, qui a su garder son sang-froid pour enchaîner un 3-points et un floater avant de trouver Isaiah Joe en sortie d’écran à 3-points.

Shai Gilgeous-Alexander au lancer et Cason Wallace de loin ont alors mis fin à l’épisode euphorique de Philly (92-111), et ont surtout permis au Thunder de s’éviter une fin de match tendue pour s’imposer 118-102 au final.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le passage électrique de Guerschon Yabusele. Le Français a été à la conclusion d’un super passage pour Philly. Si les Sixers ont un temps cru à l’exploit, c’est notamment grâce à leur « Dancing Bear » qui a fini le troisième quart-temps déchaîné, avec le brin de réussite nécessaire comme sur sa claquette au buzzer du troisième quart-temps. Un petit moment de folie qui a fait du bien, même si trop léger pour espérer quoi que ce soit.

– L’étincelle Justin Edwards. Les nombreux absents ont au moins le mérite de révéler de nouvelles têtes à Philadelphie. C’est cette fois l’ailier Justin Edwards qui n’a pas manqué l’occasion de se montrer. Le rookie a livré son meilleur match de la saison avec 25 unités, 6 rebonds et 4 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.