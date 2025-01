Les Cavaliers rendent la monnaie de leur pièce aux Pacers

Les Pacers s’attendaient à accueillir une formation de Cleveland revancharde après avoir vu Indiana stopper sa superbe série de victoires quelques jours plus tôt dans l’Ohio. La bataille a en effet été rude, et les hommes de Rick Carlisle, privés de Tyrese Haliburton et opposés à une défense de zone solide, ont fini par craquer face à la paire extérieure Garland-Mitchell et aux tours jumelles Evan Mobley et Jarrett Allen.

Donovan Mitchell a donné le ton d’entrée en prenant le premier quart-temps à son compte (30-37). Auteur de 19 points en 8 petites minutes dont deux paniers à 3-points pour boucler la période, l’arrière a ainsi planté le décor ! Les Pacers n’ont pas lâché pour autant, passant un 9-0 pour repasser brièvement devant en début de deuxième quart-temps (41-39). La réponse de Cleveland a fusé, avec un 2+1 de Donovan Mitchell et le 3-points de Max Strus, puis le show mené par Darius Garland et Jarrett Allen pour faire passer les Cavaliers à +10 (44-54).

Pour contourner la zone adverse, Indiana s’est relancé en haussant le tempo, avec un 2+1 de Pascal Siakam, un dunk en contre-attaque de Bennedict Mathurin et une faute sur Ben Sheppard également parti en transition à toute vitesse, lui offrant deux lancers. Progressivement, et jusqu’à la claquette de Pascal Siakam, les Pacers sont ainsi revenus à -1 à la pause (61-62), un petit miracle qui promettait une belle deuxième mi-temps.

Les Cavaliers contrôlent jusqu’au bout

Et là où les Pacers ont brillé par séquences, les Cavaliers ont su tenir sur la durée et ont logiquement pu arracher leur revanche au bout du combat. Il y a d’abord eu un troisième quart-temps très appliqué des deux côtés du terrain et remporté 38-28 sous l’impulsion d’Evan Mobley et Max Strus, auteurs de deux paniers à 3-points chacun.

La deuxième flèche de l’arrière des Cavs a ainsi initié un 10-0 conclu par Evan Mobley…. encore de loin (77-92) ! Dos au mur, les locaux ont mis un premier genou à terre en toute fin de période suite à la claquette dunk d’un Donovan Mitchell monté sur ressorts (87-100).

Les deux paniers primés dans les corners de Bennedict Mathurin et Obi Toppin ont eu le mérite de maintenir le suspense, mais pas au point de faire trembler l’équilibre des Cavs. Surtout, ces derniers ont pu compter sur un Darius Garland impérial pour finir le boulot. Sa passe décisive pour le 3-points de Sam Merrill et surtout ses 7 points de suite ont permis à Cleveland de garder ses distances (109-118), jusqu’à ce que l’expulsion de Bennedict Mathurin et le alley-oop entre Evan Mobley et Jarrett Allen ne viennent tuer pour de bons les derniers espoirs des locaux, battus 127-117 face à une formation qui confirme une fois de plus sa force de caractère.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Donovan Mitchell et Darius Garland au rendez-vous. On attendant la réponse des deux leaders après la sortie du route du match précédent. On n’a pas été déçu ! Entre les 19 points en 8 minutes de Donovan Mitchell en premier quart-temps et le final royal de Darius Garland avec 13 de ses 24 points inscrits dans le dernier acte, Cleveland a montré que sa traction arrière avait les épaules pour faire face à ce genre de défi.

– Petite frayeur pour Darius Garland. Le meneur des Cavaliers s’est tout simplement fait mal au genou en fin de première mi-temps, en trébuchant devant TJ McConnell. Resté de longs instants au sol, il a semblé soucieux avant de revenir sur le terrain pour montrer qu’il avait retrouvé toutes ses capacités.

– Bennedict Mathurin craque dans le « money-time ». L’arrière canadien a perdu ses nerfs après avoir contré Evan Mobley par derrière, lui valant une faute qu’il n’a pas apprécié. Le joueur des Pacers s’est alors rapproché de l’arbitre Nathalie Sago pour manifester son mécontentement, l’effleurant au passage avant d’être retenu par Pascal Siakam. Un écart de conduite synonyme d’expulsion, sachant qu’il avait déjà hérité d’une faute technique pour s’être accroché au cercle après un dunk peu avant. Sa sortie prématurée a sonné la fin des espoirs des Pacers.

