Derrière 43 points de Trae Young, les Hawks répliquent aux Suns

Battus dans l’Arizona il y a quelques jours, les Hawks retrouvaient la State Farm Arena après quelques jours de repos, le match prévu face aux Rockets n’ayant pas pu avoir lieu ce weekend à cause du verglas.

Et c’est donc face aux Suns que Zaccharie Risacher et ses camarades ont repris, en étant privés de De’Andre Hunter, Larry Nance Jr. et Jalen Johnson, soit trois joueurs chargés de défendre sur Kevin Durant. En leur absence, c’est donc le rookie français qui a été chargé de cette mission… et ça ne s’est pas très bien passé.

Quin Snyder a parlé d’un défi « unique » mais c’était surtout un défi très compliqué pour le premier choix de la dernière Draft, qui a multiplié les fautes sur les shoots de son adversaire, trop long et trop technique.

La domination du double MVP des Finals face à une défense des Hawks qui tâtonnait pour le contenir avait ainsi permis à Phoenix de prendre le contrôle de la partie dans le troisième quart-temps. Sauf que Trae Young et ses camarades ont de la ressource, et surtout beaucoup, beaucoup d’énergie…

Encore une fois, le banc a été déterminant pour aider le meneur, qui trouvait des failles dans la défense poreuse des Suns. L’adresse de Garrison Matthews et l’impact sous le cercle d’Onyeka Okongwu ont ainsi fait beaucoup de mal à Phoenix, plombé par les « secondes chances » des Hawks, qui ont donc pris leur revanche (122-117).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Zaccharie Risacher à la moulinette KD. Avec beaucoup de blessés sur les ailes, le Français a récupéré ce qui est peut-être le « matchup » le plus difficile à son poste. Face à Kevin Durant, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, le Français a beaucoup souffert, ne pouvant que constater les dégâts à la fin des « moves » adverses. De quoi offrir plusieurs paniers avec la faute, pour un match terminé avec 2 points à 1/5 au tir.

– Trae Young et le banc. Mais les Hawks ont de la ressource, notamment Trae Young, qui a su profiter de la liberté accordée par la défense des Suns. Bien soutenu par Garrison Matthews et Onyeka Okongwu en sortie de banc, il a ainsi réussi à reprendre le contrôle de la partie dans le dernier quart-temps.

– Les Suns ne gagnent toujours pas en Géorgie. La dernière fois que Phoenix a gagné à Atlanta, c’était en 2014. À l’époque, c’était Goran Dragic et Eric Bledsoe qui avaient mené la charge des Suns.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.