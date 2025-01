Les Pacers, la réaction d’une équipe toute sauf « moyenne »

« C’était un dunk ouvert, on va appeler celui-là le ‘Wow wow wow’ », sourit Obi Toppin qui s’amuse maintenant à donner des noms à ses dunks. À la fin du troisième quart-temps, l’intérieur des Pacers venait d’intercepter le cuir après une relance des Cavaliers, pour s’élever vers le cercle avec un dunk arrière après avoir mouliné ses bras.

Ce panier inscrit, alors que deux de ses coéquipiers étaient également ouverts sous le cercle, offrait sept points d’avance à son équipe. À peine dix secondes plus tôt, le même Obi Toppin avait converti à 3-points en transition après une autre interception. Voilà le genre de séquence qui stimule une équipe.

« On affiche déjà un groupe uni, mais ce genre d’action enthousiasme le banc, en particulier à l’extérieur. Ça nous a donné une bonne petite dynamique en jouant face à une équipe poussée par son public », note Andrew Nembhard, meilleur marqueur de sa formation (19 points), et surtout l’un des hommes forts du sursaut des Pacers en seconde période.

L’attaque des Cavaliers mise à l’arrêt

Car à la pause, les visiteurs comptaient 13 points de retard (53-40) et on se demandait comme leur train offensif allait pouvoir se relancer en l’absence de Tyrese Haliburton (2 points et 5 passes). Celui-ci a été touché à la cuisse et a dû rentrer au vestiaire plus tôt que prévu. Mais plutôt que de s’enfoncer, ses coéquipiers allaient réagir avec la mise en place d’une défense tout-terrain.

« Il n’y avait rien à perdre, c’est la meilleure équipe de la ligue en ce moment. On devait jouer dur, jouer ensemble et mettre plus de physique dans le jeu du côté défensif. On était connectés (en défense). On n’a pas fait de folies, même lorsqu’on a commis des erreurs, on s’est aidés les uns les autres », remarque Andrew Nembhard.

« On a relevé votre niveau d’agressivité et de force en seconde période, Notre carte de visite doit être l’agression et notre profondeur de banc. En seconde période, on a joué de la façon nécessaire pour être compétitif dans un match comme celui-ci. Notre connectivité a été aussi bonne qu’elle l’a été tout au long de l’année et elle doit l’être contre une équipe de ce niveau », analyse de son côté Rick Carlisle.

Avec cette défense très haute, son équipe a contenu les Cavs à 18 points dans le troisième quart-temps, puis 22 dans le dernier. Avec 93 points à seulement 40% de réussite, la franchise n’avait jamais autant souffert offensivement cette saison. C’est d’ailleurs la première fois qu’elle n’atteint pas la barre des 100 points.

La nouvelle équipe la plus en forme de l’Est

« Ce n’est qu’un match », nuance le coach des Pacers qui ne boude toutefois pas son plaisir à distribuer les compliments à ses joueurs. Six d’entre eux ont apporté 11 points ou plus. Et certains comme Jarace Walker (8 points et 12 rebonds) ont fait le travail de l’ombre. « C’était son meilleur match de l’année, le meilleur depuis qu’il est un Pacer », assure Rick Carlisle dont l’équipe est désormais la plus en forme de l’Est (6 victoires de rang).

« C’est un bel effort d’équipe, tout le monde a contribué à la victoire. On a des gars qui ont joué 7 minutes et pris 2 rebonds. Et ces deux rebonds étaient ce dont on avait le plus besoin », prend en exemple Bennedict Mathurin, qui ajoute avec le sourire : « On les rejoue mardi, je ne veux pas révéler de secret ou de formule sur comment on a été capable de les battre ! »

« Il faut leur donner beaucoup de crédit. Ils ont mis une pression énorme sur notre attaque. Ils nous sont rentrés dedans, ils sont sur une sacrée série. Ils jouent très bien au basket en ce moment. Ils sont finalistes de conférence. Ce n’était pas comme si c’était une équipe moyenne. Ils commencent à retrouver leur mojo et il faut leur donner du crédit », félicite de son côté Kenny Atkinson dont la formation tentera de se venger dans l’Indiana dès mardi.