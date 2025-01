Stats & Highlights | Les Nets surprennent encore les Bucks, et les Lakers assurent

On pensait que les Bucks, vainqueurs de la NBA Cup, avaient lancé leur saison, mais cette nuit, ils ont subi le plus surprenant des revers, en s’inclinant 113-110 à domicile face à des Nets qui n’ont franchement plus grand-chose à jouer. Une défaite sur le fil après un dernier quart-temps complètement fou !

Face à des Bucks pourtant au complet, les Nets de Cameron Johnson (26 points) ont compté jusqu’à 24 points d’avance, et ils menaient encore de 21 points à moins de 7 minutes de la fin. Et là, c’est le trou noir complet !

Les Bucks signent un 20-0, et les Nets ne vont plus inscrire le moindre panier jusqu’à la fin du match ! Il reste alors 37 secondes à jouer… et Jalen Wilson perd un ballon. La balle revient aux Bucks, et ils ont l’occasion de passer devant. Mais Giannis Antetokounmpo, puis Damian Lillard se loupent, et c’est finalement Ziaire Williams qui inscrit les lancers-francs de la victoire. Pour une troisième victoire en quatre match face aux Bucks cette saison…

LeBron James : 38 points à 40 ans

Pour les Lakers, ce fut un peu moins tendu mais les partenaires d’Anfernee Simons y ont cru jusqu’au bout…

Face à des Californiens privés d’Anthony Davis, les Blazers vont en partie effacer un écart de 13 points dans les six dernières minutes. Deni Avdija et Shaedon Sharpe prêtent main forte à Simons, et ce dernier plante un 3-points pour revenir à trois unités (103-100) à deux minutes de la fin. Moment choisi par LeBron James (38 points, 8 passes) pour boucler l’affaire. Un panier près du cercle, puis un 3-points en « step-back », et c’est tout Los Angeles qui respire mieux.

Milwaukee – Nets : 110-113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 115 IND 128 MIN 115 BOS 118 MIL 110 BRO 113 OKC 116 LAC 98 GSW 139 PHI 105 LAL 114 POR 106

LA Lakers – Portland : 114-106

