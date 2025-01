En maîtrise, les Pacers giflent le Heat

Direction la Floride pour les Pacers, qui n’ont pas manqué de soigner leur venue par un succès séduisant et plein de maîtrise face au Heat. Il est d’ailleurs important de souligner la prestation monstre de Tyrese Haliburton (33 points, 15 passes, 5 rebonds), bien aidé par Myles Turner (21 points) et Pascal Siakam (18 points, 11 rebonds), tandis que Bam Adebayo (20 points, 8 rebonds) puis Kel’el Ware (25 points) sur la fin ont fait leurs chiffres.

À l’image de Tyrese Haliburton, en feu et dans tous les bons coups en attaque, les Pacers démarrent sur les chapeaux de roues (38-25). Le ballon circule, les 3-points tombent dedans et la défense est bien en place, laissant le Heat dans les cordes. Pas plus de réussite pour les Floridiens au fil de la période, puisque même si Bam Adebayo et Tyler Herro tentent de stopper l’hémorragie, en se montrant agressifs, les coéquipiers de Pascal Siakam et Myles Turner, autoritaires dans la peinture, font pleuvoir les paniers pour garder le cap à la pause, sans paniquer (66-50).

Les attaques cartonnent en sortie de vestiaires. En particulier celle de Indiana qui, derrière un Tyrese Haliburton toujours génial et adroit, mais surtout épaulé par Myles Turner, Pascal Siakam, Obi Toppin ou encore Jarace Walker, prend le large au score. Si Miami fait de son mieux pour résister avec Bam Adebayo, le déluge de 3-points lui fait mal derrière la tête (107-83). Ajoutez-y des pertes de balle à outrance, immédiatement sanctionnées, et vous avez là un écart qui grimpe et ne peut pas être réduit. Malgré Tyler Herro, Kel’el Ware ou Terry Rozier, car Haliburton revient pour en remettre une couche, dans une défense aux abois.

« Game over » : les Pacers lancent 2025 par un succès amplement mérité (128-115), tant ils auront marché sur le Heat de bout en bout (jusqu’à +28 au tableau d’affichage). De quoi revenir sur leurs talons au classement…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyrese Haliburton en démonstration. Cela fait déjà plusieurs jours que le meneur a retrouvé du rythme et des sensations, mais le voilà qui réalise l’une de ses meilleures sorties de la saison, assurément la meilleure de toutes à l’extérieur. Inspiré dès les premières minutes, il a mis les Pacers sur de bons rails avec ses points et ses passes, avant de remettre les coups d’accélérateur qu’il fallait après la pause, puis dans le quatrième quart-temps. Si l’attaque de Indiana a tourné à plein régime, c’est en grande partie parce que « Rese » a été une équation insoluble pour le Heat.

– Jimmy Butler chercherait-il à forcer son départ ? Une victoire et une défaite pour le Heat sur ce « back-to-back », mais on commence à se demander si l’ailier All-Star n’est pas en train de montrer à sa franchise qu’il souhaite quitter le navire au plus vite. Car, après avoir été discret mercredi (9 points à 3/5), rebelote sans montrer plus d’envie jeudi (9 points à 3/6). Des performances et une absence d’agressivité qui étonnent, alors que « Jimmy Buckets » ne tourne plus qu’à 17.6 points de moyenne cette saison (sa plus faible depuis… 2013/14).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.