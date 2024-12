Tyrese Haliburton et les Pacers se vengent des Celtics

Chez les Pacers, la vengeance est un plat qui se mange chaud. Vendredi soir, ils se faisaient ainsi humilier par les Celtics (-37) et, ce dimanche soir, ils ont remis les pendules à l’heure en s’imposant sur le parquet des champions en titre (123-114).

Si Jaylen Brown (31 points, 6 passes) a encore fait son match, c’est Tyrese Haliburton (31 points, 7 passes, 6 rebonds) qui lui vole la vedette, alors que le collectif de Rick Carlisle (cinq autres joueurs à plus de 10 points) continue de bien tourner depuis plus de deux semaines (six victoires en huit matchs).

Mais ce succès, il a tout de même fallu que Indiana aille se le chercher. En tête presque toute la partie, d’une dizaine de points en général, les visiteurs ont d’abord pris la rencontre par le bon bout, avec Tyrese Haliburton à la baguette, bien soutenu par ce duo Pascal Siakam – Andrew Nembhard à l’activité débordante.

Si Jaylen Brown et Payton Pritchard ont tenté de limiter la casse avec leurs 3-points, on a senti cet Indy agressif un cran au-dessus en première mi-temps, d’autant que l’étonnant Jarace Walker a joué le rôle de l’étincelle en sortie de banc (65-58).

Après la pause, et malgré le réveil de Jayson Tatum ainsi que Derrick White, c’est Tyrese Haliburton qui a continué de bien gérer les choses pour les Pacers en allant chercher ses points sur la ligne. Collectivement, la différence s’est de plus en plus ressentie et, sur la durée, les Celtics en ont fait les frais, en dépit des efforts de Jaylen Brown. Notamment quand, revenus à une possession, ils ont concédé ce 13-0 sur quatre minutes qui a tout changé puisque l’écart, remonté au-delà de la dizaine d’unités, ne sera jamais comblé à l’arrivée (123-114).

À RETENIR

– Indiana termine bien l’année. Battus par le Thunder puis les Celtics, donc, les Pacers repartent de l’avant à l’approche de 2025. Avec Andrew Nembhard mais sans Obi Toppin, ils ont très vite pris les champions à la gorge, les agressant dans la peinture pour prendre un départ canon. Bousculés ensuite, mais pas assommés pour autant, les hommes de Rick Carlisle ont su tenir bon et signer le « run » qui tue, avec ce collectif capable de grandes choses quand Tyrese Haliburton est aussi inspiré en attaque pour, soit provoquer les fautes, soit abreuver de ballons ses partenaires, soit abandonner le tir extérieur pour se rapprocher du cercle.

– Baisse de régime pour Boston. Toujours rien d’alarmant au classement, si ce n’est que les Cavaliers s’envolent et que les Knicks se rapprochent, mais les Celtics surfent quand même sur une séquence faible de quatre défaites en six matchs, avec notamment trois revers à domicile sur la période. Il y a, certes, quelques pépins physiques à déplorer mais, dans l’ensemble, on sent les champions en titre moins souverains sur le terrain et le manque d’envie en défense interroge de plus en plus. Aujourd’hui, les Pacers se sont baladés dans la peinture et en transition et ce ne sont pas leurs 3-points qui pourront masquer constamment ces manquements.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.