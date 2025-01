Nouveau record de franchise pour OKC avec une 13e victoire de suite

Oklahoma City ne s’arrête plus. Bien aidé par l’absence de James Harden côté Clippers, le Thunder a poursuivi sa très belle période avec un deuxième succès en deux jours pour débuter 2025 comme il avait terminé 2024. Ce n’était pourtant pas gagné en première période face aux hommes de Tyronn Lue qui ont crânement défendu leurs chances.

Le début de match est équilibré, la faute à la maladresse du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander tient un temps les siens, mais les rotations ne sont pas en faveur des locaux. OKC ne marque presque plus dans les cinq dernières minutes du premier quart-temps. Au contraire d’un Kevin Porter Jr. tranchant, tant pour lui que pour ses coéquipiers pour sa rentrée. Los Angeles mène 28-20 après 12 minutes, et ne s’arrête pas en si bon chemin. Porter Jr est déchaîné et mène avec Mo Bamba un improbable mais efficace duo pour prendre la tangente.

Les Clippers passent un 20-4 et mènent 40-24 dans un Paycom Center un peu circonspect face aux événements. Les Williams, Kenrich et Jalen, relancent un peu les locaux avec un 8-0, mais Porter Jr revient à la charge et se permet même de grimper sur Isaiah Hartenstein ! Peut-être un peu émoussée en back-to-back, la défense du Thunder peine à répondre présent, quand l’attaque montre quelques limites pour tenir le choc dans la durée sans Gilgeous-Alexander sur le terrain. Le retour du MVP de décembre à l’Ouest fait du bien au Thunder, alors que les titulaires des Clippers peinent à leur tour offensivement. Ce n’est pas la belle période de la saison, mais les Clippers s’en contentent volontiers en mentant 52-48 au repos.

42-20 dans le troisième quart

Cette petite surprise ne va pas durer. Car le petit sursaut du deuxième quart-temps laisse place à une véritable rébellion d’Oklahoma City au retour des vestiaires. Bien plus agressif, le Thunder retrouve ses vertus défensives avec des titulaires au diapason. Ils signent six interceptions en six minutes et étouffent complètement les Clippers, à l’image d’un Norman Powell totalement déréglé (6 points à 1/11, 6 balles perdues).

Avec une série de 25-7, le troisième quart tourne à la démonstration entre deux équipes qui ne semblent tout simplement pas danser sur le même tempo. Celui d’OKC est bien trop échevelé pour Los Angeles, qui encaisse 42 points sur la période, dont 25 du seul duo majeur « SGA » – Jalen Williams.

C’en est déjà trop pour les visiteurs, qui abdiquent rapidement dans le dernier acte. Jalen Williams et Isaiah Hartenstein expédient les affaires courantes avec le banc pour porter l’écart à +28 à sept minutes de la fin et tuer tout suspense, et assurer un 28e succès en 33 rencontres (116-98).

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

– Nouvelle série historique pour Oklahoma City. Même le Thunder construit autour de Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden n’avait jamais connu ça. Pour la première fois de l’histoire de la franchise, OKC enchaîne une treizième victoire d’affilée. Et pas de n’importe quelle manière, avec un écart moyen de 16.3 points. La troupe de Mark Daigneault a digéré son échec en finale de la NBA Cup, qui ne compte pas pour la saison régulière.

– Une nouvelle valise pour les Clippers. Très accrocheurs sans toujours être récompensés en début de saison, les coéquipiers de Nicolas Batum souffrent davantage depuis la fin de l’année quand les choses ne tournent pas en sa faveur. -32 contre Boston, -28 contre les Wolves, -22 contre les Nuggets, -16 contre les Mavericks, -36 contre les Spurs et -18 cette nuit, les Clippers ont un peu tendance à vite baisser les bras dernièrement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.