Le Thunder ne perd pas de temps et prolonge déjà Alex Caruso !

Partout où il est passé (Lakers, Bulls), Alex Caruso a rapidement su se rendre indispensable et cela n’a pas non plus manqué au Thunder. Preuve en est, ESPN annonce qu’il a accepté une offre de prolongation de 81 millions de dollars sur quatre ans, alors qu’il était éligible à une prolongation… depuis samedi.

Devenu un élément-clé de la rotation de Mark Daigneault, qui le coachait déjà en G-League quand il tentait de se faire une place en NBA au milieu des années 2010, le « combo guard » de 30 ans cumule 5.7 points, 2.9 rebonds, 2.4 passes et 1.9 interception de moyenne sur la saison, en une vingtaine de minutes en sortie de banc.

Retenu dans une « All-Defensive Team » en 2023 puis en 2024, l’ultra combatif Alex Caruso est désormais lié à Oklahoma City jusqu’en 2029. Il double par la même occasion son salaire, lui qui n’avait jusqu’alors jamais dépassé la barre des 10 millions de dollars par an.

Sacré champion NBA avec les Lakers en 2020, avant de rejoindre les Bulls à l’été 2021, le « Bald Mamba » était arrivé à OKC en juin dernier, en échange de Josh Giddey. Associé à Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Cason Wallace, Aaron Wiggins, Ajay Mitchell ou encore Isaiah Joe sur les lignes arrières du Thunder, il fait partie de cette « armée des 12 voleurs » qui fait du leader de la conférence Ouest (22-5) la meilleure défense de la ligue.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 19 20 38.5 27.0 77.8 0.6 2.4 2.9 2.4 2.1 1.9 0.8 0.6 5.7 Total 382 23 43.7 37.3 75.1 0.6 2.3 2.9 2.8 2.1 1.3 1.2 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.