Alex Caruso remercie LeBron James pour sa confiance

Avant de se faire un nom du côté des Lakers, Alex Caruso était déjà passé par le Thunder ou plutôt le Oklahoma City Blue en G-League où il était dirigé par Mark Daigneault. A l’époque, il n’a jamais eu sa chance à OKC et il lui faudra attendre sa deuxième saison en « two-way contract » aux Lakers, aux côtés de LeBron James et sa bande pour que Alex Caruso se révèle.

Et pour réaliser son plein potentiel, le meneur a eu l’aide d’une des stars de « L.A. », et pas des moindres. C’est LeBron James en personne qui a redonné le plein de confiance à Alex Caruso.

« L’affection de LeBron James m’a donné confiance. Venant de quelqu’un de cette stature, quelqu’un qui est aussi intelligent et talentueux et le visage de la NBA, et sans doute le plus grand joueur de tous les temps, cela signifie beaucoup, » estime Alex Caruso. « Cela m’a donné confiance en moi pour comprendre que ce que je faisais était bien. Cela m’a aidé à croire que mes capacités pouvaient contribuer et être un facteur décisif en NBA. Tout ce que j’ai toujours voulu, c’était être sur le terrain à la fin du match et avoir une chance de gagner. »

A son tour d’encadrer les jeunes

Aujourd’hui, ses qualités en défense et son adresse extérieure lui ont permis de s’imposer en NBA et de figurer dans les All-Defensive Team depuis deux saisons. Caruso vient surtout de rejoindre l’équipe qui a fini à la première place de l’Ouest la saison passée, et il retrouve donc le chemin de Oklahoma City et espère bien aider la franchise à faire que mieux qu’une demi-finale de conférence.

« Je pense que le succès du Thunder l’année dernière parle de lui-même, » reconnait l’ancien Bulls. « Être premier à l’Ouest est une tâche difficile en raison de la multitude de talents présents dans la Conférence Ouest. C’est encore plus maintenant chaud parce que nous avons ajouté des pièces pendant l’intersaison et avons prolongé certains des jeunes joueurs. »

Le Thunder a réalisé assez peu de mouvement durant l’intersaison. Mais l’échange de Josh Giddey pour Alex Caruso amènera un peu plus d’expérience dans un jeune effectif. Ce sera donc à son tour d’aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel. Tout comme l’arrivée de Isaiah Hartenstein, auteur d’une saison pleine à protéger le cercle des Knicks, la saison dernière.

« Isaiah Harteinstein et moi sommes des basketteurs remarquables qui peuvent très bien s’intégrer dans l’équipe, » conclut Caruso. « Sur le papier, nous faisons beaucoup de choses dont ces gars ont besoin pour nous aider à réussir. »