Huit ans après, Alex Caruso effectue son grand retour à Oklahoma City

Lorsque Alex Caruso a pu échanger par téléphone avec Mark Daigneault, il a souri « jusqu’aux oreilles ». « Il m’a dit : ‘Ne fais pas le malin’, et je lui ai répondu que j’avais hâte qu’il m’engueule au premier entraînement », rapporte l’arrière, transféré des Bulls vers le Thunder, contre Josh Giddey.

Voilà qui traduit le niveau de complicité entre deux hommes qui se connaissent déjà très bien. L’explication ? Même s’il n’a jamais porté le maillot du Thunder jusqu’ici, l’ancien joueur de Chicago a fait ses premiers pas dans la ligue à Oklahoma City.

Après ses quatre saisons à l’université Texas A&M, Alex Caruso avait signé un contrat non garanti en septembre 2016, avant d’être coupé le mois suivant par Billy Donovan (qu’il retrouvera à Chicago…).

Le premier coupé en 2016

Il était le premier joueur à être écarté de l’effectif par le coach de l’époque. « J’étais le premier gars coupé, mais il m’a parlé et m’a dit : ‘Je pense que tu peux devenir un joueur NBA’ », se souvient l’arrière, qui aura besoin de plusieurs années pour démontrer que Billy Donovan avait raison.

Car avant la Grande Ligue, direction la petite sœur et le Blue d’Oklahoma City alors coaché par… Mark Daigneault. Avec lui, en 50 matchs disputés au cours de la saison 2016-17, Alex Caruso tournera à 12 points, 5 passes et 4 rebonds de moyenne.

De quoi décrocher une chance aux Lakers, avec une « Summer League » disputée, puis un « two-way contract » proposé. « Je savais que je devais trouver un moyen d’entrer sur le terrain. C’était le plus important. Je devais trouver un moyen d’être capable d’avoir mes six minutes et de les transformer en huit, puis en dix, puis en douze. Et c’est un peu ce que j’ai fait quand je suis arrivé à Los Angeles. »

Même s’il est rapidement devenu la coqueluche des fans californiens, le natif du Texas est passé par des phases de doutes. « C’était par tâtonnement. Ils m’ont jeté au feu à plusieurs reprises. Parfois, j’ai échoué, parfois j’ai réussi, mais les fois où j’ai échoué, j’en ai tiré des leçons et j’ai compris ce que je devais faire en mieux. »

Compléter des défenseurs déjà en place

Ainsi allait naître sa réputation de guerrier absolu, capable de renverser une rencontre par sa seule énergie défensive. Complice de LeBron James dans le jeu, il sera un rouage important du titre des Lakers en 2020. Signataire d’un beau contrat avec les Bulls en 2021, Alex Caruso est aujourd’hui recruté par OKC pour ces qualités.

Sam Presti, le GM de l’équipe, parle de lui comme un « compétiteur exceptionnel » qui viendra compléter le potentiel défensif de l’équipe (4e défense de la ligue l’an passé) incarné par Lu Dort ou Chet Holmgren, dont le nouveau venu a déjà regardé les highlights en défense.

« Ils sont longs, athlétiques, compétitifs, durs, autant d’éléments qu’on utilise pour décrire des défenseurs d’élite et de bonnes équipes défensives. Ils ont des mains actives. Ils sont prêts à se sacrifier pour l’équipe. Je suis ravi d’apporter ma pierre. Mais je sais aussi que je ne serai pas le référent défensif tous les soirs. Je pense qu’à Chicago, tout le monde me considérait comme le n°1 en défense. Mais Lu et Chet sont des gars dont il faut tenir compte », analyse-t-il.

« Il faut espérer que ce soit le mariage parfait dont tout le monde parle », termine ainsi Alex Caruso dont le divorce d’il y a huit ans semble lointain.

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.9 3.5 2.6 1.7 1.4 1.0 10.1 Total 363 23 44.0 38.0 75.1 0.6 2.3 2.9 2.9 2.1 1.3 1.2 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.