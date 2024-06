Après avoir été placé à la base du nouveau projet du Thunder, Josh Giddey a rapidement été mis de côté, et l’Australien ne voulait pas devenir sixième homme à temps plein la saison prochaine.

Pour Sam Presti, un échange était donc devenu la priorité et il a justement trouvé une superbe contrepartie, les Bulls acceptant de se séparer d’Alex Caruso, sans aucun choix de Draft inclus dans l’échange. Une aubaine alors qu’on disait que Chicago avait refusé de lâcher son arrière à la dernière « trade deadline », malgré des offres comprenant des choix de Draft au premier tour, voire carrément dans le Top 10 de la cuvée 2024…

« Alex Caruso est un joueur que nous avons toujours apprécié et suivi » explique ainsi le dirigeant, Alex Caruso ayant d’ailleurs commencé sa carrière professionnelle avec l’Oklahoma City Blue, en G-League. « Il est la quintessence du joueur du Thunder, c’est un compétiteur et un coéquipier exceptionnel avec un ensemble de compétences multidimensionnelles. Sa présence et son jeu contribueront à élever le noyau de notre équipe alors que nous continuons à construire un programme d’élite durable à Oklahoma City. »

Il n’y a pas que la taille qui compte

Membre de la All-Defensive First Team en 2023 et de la All-Defensive Second Team en 2024, Alex Caruso est ainsi l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Malgré sa relative petite taille (1m96), sa compréhension des attaquants adverses et sa faculté à les éloigner de leurs forces en font un adversaire redouté des arrières et ailiers.

« L’opportunité d’ajouter Caruso est vraiment unique », a ainsi détaillé Sam Presti. « Les gens évoquent souvent la taille pour les ailiers. Nous regardons l’efficacité. Son efficacité sur des ailiers plus grands est extraordinaire … Nous préférons quelqu’un d’efficace contre ces joueurs plutôt que quelqu’un de grand et d’inefficace ».

Alex Caruso est ainsi capable de poser des problèmes à Kevin Durant, alors qu’il lui rend 15 centimètres…

« Les données le concernant sont de très grande qualité », conclut Sam Presti. « C’est juste un autre joueur polyvalent. … Il ne pense qu’à l’équipe. Il a toutes ses techniques pour son jeu, et faire ce qu’il fait bien. C’est un compétiteur colossal et nous voulons avoir le plus de ces gars-là dans le bâtiment ».

https://www.youtube.com/watch?v=RgMEBX1fkWE

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 21 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 28 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 24 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.2 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 29 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.9 3.5 2.6 1.7 1.4 1.0 10.1 Total 363 23 44.0 38.0 75.1 0.6 2.3 2.9 2.9 2.1 1.3 1.2 0.5 6.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.