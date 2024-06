Josh Giddey ne voulait pas être remplaçant au Thunder

Même si la franchise disait prôner la patience, c’était un transfert que beaucoup d’observateurs jugeaient inévitable. Surtout après que Josh Giddey avait perdu sa place de titulaire en playoffs. Finalement, il est tombé hier et c’est chez les Bulls qu’il tentera de repartir de l’avant, alors que le Thunder obtient en retour Alex Caruso.

Ce départ de l’Australien, c’était ce qui pouvait arriver de « mieux » à Oklahoma City et au joueur lui-même, si l’on se réfère au communiqué de Sam Presti, puisque le combo-guard de 21 ans ne pouvait plus autant s’épanouir dans le cinq et un statut de remplaçant lui semblait promis pour la saison prochaine…

« Quand nous avons discuté en interne de l’intersaison, il a été déterminé que faire sortir Josh du banc la saison prochaine était notre meilleure option pour maximiser ses qualités et rendre notre équipe plus efficace sur 48 minutes » détaille ainsi le dirigeant d’OKC. « Il lui était difficile de l’envisager et la discussion s’est orientée sur des opportunités potentielles au sein d’une autre équipe. »

« Élément-clé du futur du Thunder » quand il a été drafté en 6e position à l’été 2021, Josh Giddey aura finalement été victime de l’évolution « rapide » et « imprévue » du Thunder, ainsi que de l’explosion de Shai Gilgeous-Alexander puis de l’émergence de Jalen Williams et Chet Holmgren.

Doté d’un « potentiel All-Star » aux yeux de Sam Presti, Josh Giddey aura maintenant tout le loisir de s’exprimer –et travailler son shoot– à Chicago, chez des Bulls en reconstruction (ou presque).

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 Total 210 29 46.4 31.0 75.3 1.7 5.6 7.3 5.7 1.6 0.8 2.6 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.