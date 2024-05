Josh Giddey sait bien qu’il doit bosser son tir pour passer un cap

Écarté du cinq majeur pour la première fois de sa carrière lors de la demi-finale de la conférence Ouest, perdue face à Dallas (4-2), Josh Giddey n’a pas caché sa déception au moment de tirer un bilan de sa saison.

Remplacé par Isaiah Joe, le sniper du groupe, l’Australien a évidemment payé sa faiblesse de loin, avec une défense des Mavs qui a pu faire l’impasse sur son shoot, alors qu’il terminait la série à un piteux 3/16 derrière l’arc !

« Il y a eu des moments difficiles, quand on est menés 3-2 et qu’on est à l’extérieur. Ce sont des moments compliqués à gérer émotionnellement mais on a un groupe qui veut vivre ce genre de moment et qui s’est encore plus ressoudé quand ça s’est corsé », relativise d’abord le jeune Australien. « C’était comme ça toute l’année de toutes manières. On a vraiment un groupe impressionnant. Le simple fait qu’on soit arrivé jusque-là en étant l’équipe la plus jeune en dit long sur la qualité des gars dans ce vestiaire. »

Pas habitué à ce rôle de remplaçant, lui qui avait bien fait la transition en NBA (élu dans le deuxième cinq rookie en 2022), ainsi qu’une très bonne deuxième campagne bouclée à 16.6 points, 7.9 rebonds et 6.2 passes de moyenne, après avoir dominé le basket australien toute sa jeunesse, Josh Giddey a pris un autre ton pour évoquer son cas personnel. Au terme d’une saison où il a connu des soucis aussi bien sur les planches qu’en dehors…

« Il y a eu des hauts et des bas, ce n’est pas un secret », poursuit un Josh Giddey émotif. « En playoffs, c’est un jeu d’échecs. Les coachs doivent faire des choix. J’ai pris le coup en pleine poire mais j’ai continué à avancer. En étant le meilleur coéquipier possible dans le rôle de remplaçant que j’avais. »

« Je n’ai probablement pas été un bon coéquipier »

À la rue au Game 1, avec 2 points et 5 rebonds au final pour 17 minutes de jeu, alors même qu’Oklahoma City a dominé son sujet pour une victoire convaincante, Josh Giddey a dû se remettre la tête à l’endroit.

« Les deux premiers matchs face à Dallas, je ne jouais pas beaucoup. Et je ne jouais pas très bien non plus. J’étais vraiment trop dans mon monde, à ressasser. Je n’ai probablement pas été un bon coéquipier. Je me suis senti mal parce qu’on avait gagne le Game 1, mais je n’arrivais pas à être heureux et partager la joie de mes coéquipiers. Parce que je broyais du noir individuellement. C’était une mauvaise sensation et je me suis dit que, peu importe le temps de jeu, je dois être un meilleur coéquipier. »

Plusieurs fois durant son « exit interview », Josh Giddey s’est un peu laissé submerger par les émotions, évoquant notamment les difficultés que les sportifs professionnels peuvent parfois traverser hors des terrains, et qui pèsent irrémédiablement sur les performances réalisées sur les planches.

Mais le « Boomer », qui va réaliser son rêve olympique à Paris cet été, en tire une leçon. Il sait qu’il doit vraiment bosser sur son tir extérieur. Sa priorité quand il débarquera chez lui à Melbourne, où l’attendront ses coachs persos pour préparer non seulement les JO, mais la saison prochaine. La dernière de son contrat rookie à OKC…

« Honnêtement, pour un joueur de 21 ans comme moi, c’est probablement un mal pour un bien de connaître ce genre de série compliquée. De passer d’un statut de titulaire à très peu de minutes, je pense que j’en avais besoin. Ça ne s’entend pas vraiment dans ma voix à l’instant présent mais j’ai hâte de rentrer à la maison et de bosser sur mon jeu. Il y aura les Jeux Olympiques aussi avec l’équipe nationale. Je sais que j’ai beaucoup de choses à travailler mais j’ai hâte de reprendre. Je dois m’améliorer et je vais m’améliorer. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 Total 210 29 46.4 31.0 75.3 1.7 5.6 7.3 5.7 1.6 0.8 2.6 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.