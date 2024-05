Josh Giddey remplaçant, le Thunder visait une attaque « classique »

Une brève accolade avec son coach, des gestes plus francs avec ses coéquipiers et voilà Isaiah Joe prêt à démarrer le match. Sa 20e rencontre de playoffs en carrière, la première en tant que titulaire. Dans cette 5e manche à bascule face aux Mavs, il a ainsi été préféré à Josh Giddey.

Ce dernier n’avait jamais démarré un match sur le banc depuis dans son arrivée dans la Grande Ligue, saison régulière (210 matchs) et playoffs (8) compris. Un choix fort de la part de Mark Daigneault pour un match à ce point décisif, mais qui se profilait au regard de l’évolution du temps de jeu de l’Australien.

« Le coach a tellement mixé les cinq de départ cette année, on a eu des gars blessés plusieurs fois, et on s’est donc habitué à plusieurs cinq de départ. On a une mentalité où tout le monde est prêt à faire ce qu’il doit faire, donc ça n’a pas vraiment paru différent », lâche Shai Gilgeous-Alexander, dont le coach n’a pourtant eu recours qu’à 12 cinq de départ différents cette saison.

Une entame convaincante

Seulement, le choix de cette nuit semblait s’imposer en raison des piètres performances du meneur/arrière australien. Dans cette série, sa moyenne de points (6) a chuté en parallèle de son temps de jeu (13 minutes), et surtout de son adresse (38.5% dont 18% de loin). Là où Isaiah Joe affichait jusqu’ici un rendement comparable au « scoring », mais avec une bien meilleure réussite à 3-points (46%), et une défense plus solide.

« Cela nous a donné l’occasion de revenir à des attaques classiques, de secouer un peu le jeu et de générer une certaine fluidité pour commencer le match », justifie Mark Daigneault, qui dit avoir apprécié l’entame de rencontre de son équipe en attaque.

Sur les deux premières possessions, « SGA » a ainsi trouvé successivement Chet Holmgren en tête de raquette, puis Isaiah Joe justement dans le corner, grâce à ses fixations. Et à un jeu bien plus étiré. Josh Giddey sur le banc, la défense des Mavs ne pouvait pas se permettre la moindre impasse face à cinq joueurs capables de sanctionner de loin.

« Ça va probablement paraître fou, parce qu’on n’a pas bien shooté, mais j’ai trouvé notre attaque très bonne. On a essayé de faire le bon choix tout au long du match », remarque Jalen Williams, dont la raquette adverse lui a paru « plus ouverte ».

Beaucoup de maladresse de loin

Parce que le Thunder a beaucoup insisté à 3-points. Les locaux ont tenté leur chance à 40 reprises cette nuit, leur plus haut volume dans cette série, mais n’ont converti que 10 de ces tirs. Au point de finir avec leur plus petit total de points marqués depuis le début des playoffs.

« On a eu l’air d’être nous-mêmes sur le plan offensif, au moins du point du vue du style, visuellement. On n’a clairement pas marqué 120 points ce soir, on aurait aimé. Mais je crois qu’on a fait des progrès », juge le coach, dont le nouveau titulaire n’a pourtant pas brillé par son adresse (6 points à 2/8 de loin).

Quant à l’Australien, il s’est plutôt bien comporté avec ses 11 points (5/8) en 12 minutes. « Cela donne aussi à Josh des minutes avec le second cinq où il peut jouer un peu quand Jalen, Chet, Shai commencent à sortir du cinq. J’ai pensé que cela pourrait être bénéfique pour les deux parties », juge Mark Daigneault qui prévoit d’analyser cet ajustement pour prendre « la meilleure décision » pour le Game 6.