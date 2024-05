Josh Giddey repoussé sur le banc

Deux points en 17 minutes dans le Game 1, puis 8 points en 11 minutes pour un +/- de -20 dans le Game 2. C’est le bilan de Josh Giddey après deux rencontres face aux Mavericks. Le meneur australien n’a pas été limité par les fautes, ou une blessure. C’est tout simplement que le meneur du Thunder n’est toujours pas entré dans sa demi-finale de conférence, et Mark Daigneault a pris une décision forte : le laisser sur le banc en début de seconde mi-temps !

Et lorsqu’il est entré en jeu après quatre minutes de jeu, c’est pour mieux ressortir deux minutes plus tard. On ne le reverra plus du match…

« Les remplacements à la mi-temps sont quelque chose que nous faisons depuis longtemps » s’est justifié le coach du Thunder. « Cela reste un remplacement en cours de match, et nous allons faire en sorte que les choses restent souples. On préfère être un adversaire qui évolue, et faire ce que nous pensons être le mieux chaque soir. Chaque match est différent. »

Jaylin Williams se montre

Pour attaquer la deuxième mi-temps, Mark Daigneault lui a préféré Aaron Wiggins, histoire de muscler sa défense, mais il aurait pu aussi opter pour Isaiah Joe pour apporter du shoot, ou Jaylin Williams, intéressant en première période.

Aucun des trois n’apporte la créativité comme Josh Giddey, mais l’Australien est en difficulté face à Kyrie Irving, et Mark Daigneault semble miser sur Jaylin Williams pour perturber davantage le jeu intérieur des Mavericks.

« Dans les deux matchs, il nous a apporté une belle présence au cercle et au niveau des rebonds », poursuit Mark Daigneault. « Vu leur manière de défendre, cela ne nous change pas beaucoup sur le plan offensif. Nous avons réussi à garder notre identité. Jaylin a bien shooté en début de match, cela les a fait réfléchir à deux fois sur certaines couvertures. C’est juste une option de plus. Au début de la série, chaque possession a beaucoup d’importance, mais on peut pouvoir créer des variantes ».