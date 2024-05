Vainqueurs à OKC, les Mavericks s’offrent deux balles de match !

Alors qu’il restait sur une victoire dans le Game 4, Mark Daigneault a finalement changé son cinq de départ, avec Isaiah Joe à la place de Josh Giddey. Une option d’abord payante puisque OKC débute la rencontre sur un 8-2. Mais les Mavericks réagissent dans la foulée avec un 9-0 pour prendre les commandes.

Luka Doncic semble en forme physiquement, et à ses côtés, Derrick Jones Jr. est l’homme de ce premier quart-temps avec 10 points, dont deux paniers à 3-points. PJ Washington rapidement limité par les fautes, Jason Kidd tente un coup avec Jaden Hardy, qui n’avait pas encore joué de la série. Avec une ligne arrière inédite, les Mavericks mènent 24-22 après 12 minutes.

Luka Doncic joue les chefs d’orchestre avec deux caviars pour des alley-oops de Dereck Lively II. Hardaway et Irving enchaînent à 3-points, et les Mavericks font un premier break : 40 – 27.

Chet Holmgren a beau faire apprécier sa technique et son toucher, Derrick Jones est intouchable. L’ancien dunkeur des Bulls maintient l’écart, tandis que la défense des Mavericks est remarquable. A 3-points, Doncic porte l’avance jusqu’à 15 points ! Il faut attendre le réveil de Shai Gilgeous-Alexanxer et un gros dunk de Jalen Williams sur Daniel Gafford pour que OKC repasse sous la barre des 10 points d’écart. Sauf que Josh Green, sur une claquette, renvoie tout le monde aux vestiaires avec ces 10 points d’avance : 54-44.

Jusqu’à 18 points d’avance !

Au retour des vestiaires, la défense de Dallas confirme son emprise sur la rencontre, et le Thunder a toutes les peines à marquer. En fait, seul Gilgeous-Alexander trouve le chemin du panier…

La blessure à la main de Luka Doncic ne freine pas l’enthousiasme de ses coéquipiers, et Washington enchaîne dunk et 3-points dans le corner pour redonner 14 points d’écart : 65-51. Luka Doncic et Josh Green enfoncent le clou, et c’est Cason Wallace qui maintient le Thunder en vie, avant le dernier quart-temps : 79-67. Moment choisi par Luka Doncic pour tuer le match. Le Slovène signe huit points de suite en début de 4e quart-temps, et il oblige Daigneault à prendre un temps-mort illico : 89-71. C’est le plus gros écart du match.

Le coach du Thunder trouve les mots justes, puisque ses joueurs répondent par un 10-0 avec Lu Dort, à la passe, et à 3-points. C’est au tour de Jason Kidd de prendre un temps-mort, et un lancer franc de Gafford stoppe l’hémorragie. Mieux, un nouveau 3-points de Washington permet d’atteindre à nouveau la barre des 10 points. Daigneault relance le Hack-a-Lively, mais c’est tout aussi inefficace que dans le Game 4. Même si Gilgeous-Alexander et Holmgren entretiennent le suspense, un contre de Doncic sur Gilgeous-Alexander valide la victoire des Mavericks, qui s’imposent 104-92 dans cette rencontre charnière.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Josh Giddey sorti du cinq de départ. À le peine dans cette série, le meneur australien a débuté la rencontre sur le banc. Pour écarter le jeu, et libérer de l’espace, Mark Daigneault lui a préféré Isaiah Joe. Un choix qu’il a confirmé au début de la deuxième mi-temps. Quant à Giddey, il ne joue que 12 minutes, mais inscrit 11 points.

– L’impact de la paire Gafford-Lively. Avec le forfait de Maxi Kleber, Kidd a changé ses plans, et il mise davantage sur le poste 5. Par leur capacité à jouer dans le dos de la défense, mais aussi leur protection du cercle, Daniel Gafford et Derek Lively II pèsent sur les débats. Cette nuit, ils combinent 20 points, 17 rebonds et 4 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.