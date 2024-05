Déterminés à faire le break dans la série, les Mavs entament la rencontre sur les chapeaux de roues. Un 18-4 leur donne 14 points d’avance (22-8) ! Le duo Luka Doncic – Kyrie Irving (9 points, 9 passes) dissèque la défense du Thunder et les seconds couteaux continuent de mettre dedans. Derrick Jones Jr. (17 points), P.J. Washington (21 points, 12 rebonds), Dante Exum et Josh Green font tous mouche de loin alors que la paire Daniel Gafford – Dereck Lively II contrôle la raquette. Il faut six points d’Aaron Wiggins en sortie de banc pour limiter la casse (30-20).

L’attaque d’Oklahoma City peine toujours autant mais Jalen Williams (14 points, 9 rebonds, 6 passes), Chet Holmgren (18 points, 9 rebonds) et Shai Gilgeous-Alexander (34 points, 8 rebonds, 5 passes) se réveillent. Ils ramènent leur équipe à -5 mais un 3-points de P.J. Washington suivi de deux dunks en transition renvoie le Thunder à la case départ (44-33).

Toujours maladroit de loin, le Thunder va chercher des points sur la ligne des lancers-francs pour éviter de prendre un éclat. Les deux dernières possessions de la mi-temps, un 3-points de Doncic et un contre de Lively sur une tentative d’Holmgren, résument parfaitement les 24 premières minutes (54-43).

Dallas ne parvient pas à tuer le match

Les Mavs reprennent immédiatement 14 points d’avance sur un 3-points de P.J. Washington, mais le troisième quart-temps est dominé par les deux défenses. Dallas fait 5/20 aux tirs, OKC fait 8/24 mais Shai Gilgeous-Alexander fait 5/11 aux tirs pour 12 points pour ramener son équipe à -4 (69-65).

Cinq points de suite de Lu Dort mettent le Thunder à une possession (73-70), et le chassé-croisé s’intensifie. Derrick Jones Jr. et Daniel Gafford relancent les Mavs, mais un 9-0 mené par trois paniers de suite de Shai Gilgeous-Alexander et une passe décisive vers Chet Holmgren donnent trois points d’avance à OKC (89-86) ! Le premier avantage depuis le début du match.

Sonnés, les Mavs tentent de répondre mais le Thunder enfonce le clou. Un 3-points de Lu Dort, un ballon perdu coûteux de Tim Hardaway Jr, et quatre points de Jalen Williams leur donnent cinq points d’avance (96-91). Avec une minute à jouer, OKC rate l’estocade. Une gamelle de Gilgeous-Alexander donne à Luka Doncic une chance d’égaliser, mais ce dernier fait un sur deux aux lancers francs avec dix secondes à jouer (96-95) ! Holmgren et Gilgeous-Alexander eux ne tremblent pas, et le Thunder valide le hold-up pour égaliser dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP. Avec son équipe à -14 à 20 minutes de la fin, la star du Thunder a pris les choses en mains. Ses coéquipiers étaient à 10/34 aux tirs en première mi-temps, et 3/13 en troisième quart-temps, mais SGA a été le seul joueur d’OKC à pouvoir mettre à mal la défense de Dallas. Il a marqué 12 des 22 points de son équipe dans la troisième période pour les garder en embuscade. C’était assez pour permettre à ses coéquipiers de se mettre dans le rythme en défense. Shai Gilgeous-Alexander a ajouté 10 points en dernier quart-temps mais a pu compter sur 22 points du trio Dort- Williams – Holmgren. Il a porté son équipe pendant trois quart-temps, et sans sa performance, le Thunder ne rentrerait pas à OKC à deux partout.

– Luka Doncic et Kyrie Irving passent au travers. Les seconds couteaux de Dallas ont fait leur boulot. Le quatuor Jones Jr – Washington – Gafford – Lively a marqué 55 points à 47% de réussite aux tirs. Luka Doncic et Kyrie Irving ont eux fini avec 27 points à 10/31 aux tirs, dont seulement 11 en deuxième mi-temps à 4/14 aux tirs. Irving, qui avait été encore une fois impressionnant dans la création avec 7 passes décisives en première mi-temps, a disparu face aux longs segments du Thunder en deuxième mi-temps. Doncic n’a lui jamais trouvé son rythme. Il a certes terminé avec un triple-double (19 points, 12 rebonds, 10 passes) mais il a également perdu 7 ballons et manqué un lancer-franc crucial dans les dernières secondes. Les Mavs auront besoin du vrai Doncic pour espérer emporter le Game 5.

– Les ballons perdus et lancers-francs ont fait tourner le match. Les deux équipes ont été maladroites (41% et 38% de réussite). Les deux équipes ont pris 12 rebonds offensifs et marqué 13 points sur secondes chances. Mais Dallas a perdu six ballons de plus que le Thunder, leur permettant de marquer 19 points sur ses maladresses. Pire, les Mavs ont manqué 11 de leurs 23 lancers-francs, alors qu’OKC a fait 23/24 ! Dans un match qui s’est joué à 4 points, les hommes de Jason Kidd peuvent s’en mordre les doigts !

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.