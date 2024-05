Kyrie Irving dans un cocon à Dallas

Cette saison, et pour la première fois depuis quelques temps, Kyrie Irving a seulement fait parler de lui pour ses performances sportives. Le meneur s’est concentré sur le terrain et a réalisé une très bonne saison. Comme pour confirmer le choix des Mavericks de le prolonger l’été dernier, pour 126 millions de dollars sur trois ans.

« Je suis entouré de gens avec lesquels je suis familier et qui aiment le basket comme moi », commente l’ancien joueur de Brooklyn, qui pense notamment à Jason Kidd et Nico Harrison.

Les deux hommes sont arrivés à Dallas en même temps, en 2021 : le premier, tout juste prolongé, pour s’installer sur le banc, et le second pour devenir le GM des Mavericks.

« J-Kidd a coaché et joué avec certains des meilleurs joueurs de l’histoire », explique le champion NBA 2016. « Jeune joueur, tout ce que je voulais, c’était un mentor, un guide. Je ne voulais pas être perdu dans un mode de vie, avec des distractions, des attentes irréalisables et de la pression. Heureusement, j’ai Nico et Kidd dans ma vie. »

Jason Kidd le grand frère

Kyrie Irving a connu Nico Harrison très jeune, chez Nike, quand il a commencé à tisser un lien avec Jason Kidd en 2019. Il joue alors à Boston et partage plusieurs points communs avec son aîné, notamment un même préparateur physique.

« J’avais entendu des histoires le concernant, via mon préparateur physique, et il me disait qu’on avait des similarités et quelques différences. Et aussi que si j’avais un jour la chance de jouer pour lui, ce serait en quelque sorte la première personne pour laquelle je voudrais me donner à fond. »

« On s’est parlé mais c’était assez rare et dans une relation de petit frère – grand frère », ajoute-t-il. Une version confirmée par le champion 2011. « Il m’appelle grand frère. Il y a du respect et beaucoup de parallèles entre nous », dresse Jason Kidd.

La star de Dallas carbure à la confiance et avec les présences de Jason Kidd et Nico Harrison autour de lui, il a pu faire une saison aboutie et apaisée. « Il est aussi bon que possible. Il est vrai et peut parler de plusieurs sujets, pas seulement de basket, et c’est plutôt cool », conclut son entraîneur.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 Total 729 34 47.4 39.3 88.6 0.8 3.2 4.0 5.7 2.3 1.3 2.5 0.4 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.