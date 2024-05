Le duo Williams – Holmgren va devoir hausser le ton pour le Thunder

Menés 2-1 face aux Mavericks, le Thunder en attend plus de Jalen Williams et Chet Holmgren. Car l’ailier et le pivot doivent faire face à une défense de Dallas qui les a bien contrôlés lors des deux derniers matchs.

Jalen Williams se cogne ainsi souvent à une raquette des Mavericks dont le premier objectif est de verrouiller l’accès au cercle. Difficile donc pour lui de finir aussi facilement au cercle qu’en saison régulière, et donc de briller dans le « money-time », où il était particulièrement précieux durant cette campagne.

Les Mavericks s’appuient en effet sur leur taille en fin de match en alignant Dereck Lively, P.J. Washington et Derrick Jones Jr. pour interdire aux maximum les pénétrations du Thunder.

« Ils ont deux bons protecteurs du cercle dans leur équipe, donc nous devons en quelque sorte essayer de trouver un équilibre entre le moment d’attaquer et trouver les bons angles pour finir », admet Jalen Williams. « Je pense que je suis suffisamment athlétique pour, si je suis dans les airs et que je sais que je ne peux pas conclure, toujours avoir la possibilité de ressortir le ballon. Souvent, et c’est difficile à expliquer, mais si je sens qu’ils peuvent contrer le tir, ou le perturber, alors je peux ressortir la balle. »

Chet Holmgren limité dans l’adresse extérieure

Pour Chet Holmgren, le souci est plutôt au large. Le pivot du Thunder reste sur un 1/6 puis un 0/2 à 3-points, et il n’est qu’à 23.1% de loin dans la série. Là aussi, Dallas parvient bien à limiter une de ses forces.

« Je ne vais pas rentrer dans les détails des systèmes. Mais ils regardent les vidéos, ils ont de bons coachs et ils savent ce qu’on essaye de faire dans certaines situations, » avance le rookie. « C’est de notre devoir de bien les exécuter et de reproduire ce qu’on a fait tout au long de la saison. C’est un jeu stratégique extrêmement complexe, qui se résume souvent aux succès et aux échecs au tir. Vous pouvez rater des tirs faciles et marquer des compliqués. Il y a beaucoup de choses qui affectent la façon d’appréhender les résultats. »

Mais c’est aussi l’expérience des playoffs d’être dans le dur dans une série, de devoir réagir et s’adapter comme doivent le faire Chet Holmgren et Jalen Williams. Et les deux joueurs du Thunder comptent bien hausser le ton.

« De toute évidence, nous aimerions tous avoir plusieurs titres à notre actif, pour avoir l’expérience et le vécu face à certaines choses, concède Chet Holmgren. « Mais nous sommes une jeune équipe, nous ne l’avons pas et nous n’allons pas considérer cela comme quelque chose qui nous empêcherait d’aller sur le parquet pour faire ce que nous devons faire. Nous allons trouver la solution. »