Jalen Williams, le parfait lieutenant du Thunder

Dans l’ombre de Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren, avec qui il est maintenant appelé à former un « Big Three » des plus redoutables, Jalen Williams s’est peu à peu imposé comme l’un des éléments les plus importants du Thunder. À tel point que, lorsqu’il n’est pas là, son équipe ne présente pas le même visage et cela s’est vu mardi dernier, dans la défaite face aux Pacers.

Forcément, puisque « J-Dub » était de retour aux affaires la nuit dernière face aux Mavs, les joueurs d’Oklahoma City ont pu de nouveau mesurer toute son importance dans le collectif, lors de cette victoire au forceps.

« Il a été lui-même. Il a fait [hier] soir ce qu’il a toute la saison pour nous » jugeait par exemple Shai Gilgeous-Alexander, après le match à 27 points, 5 passes et 3 contres de son coéquipier.

Adepte des grosses fins de match

En l’occurrence, quand Jalen Williams est « lui-même », c’est notamment quand il s’avère précieux en fin de rencontre. Face à Dallas, il a ainsi planté 12 de ses 27 points dans le seul quatrième quart-temps (disputé intégralement, de surcroît). Lui qui, sur la saison, affiche 7.1 points de moyenne dans le dernier acte (à 57% au shoot, dont 55% à 3-points), faisant mieux que les 6.6 unités d’un certain « SGA » sur la même période.

Habitué à se montrer décisif dans les moments-clés, le 12e choix de la Draft 2022 a donc pris un malin plaisir à achever les Mavs, aussi bien dans la peinture qu’à mi-distance. Une prestation de patron, ou certains diront même de All-Star, pour remettre OKC en tête de la conférence Ouest…

« Quand vous grandissez en regardant du basket, c’est ce que vous observez » expliquait l’intéressé, concernant ses performances dans les dernières minutes. « Vous voyez les plus grandes stars réussir ce genre d’actions. C’est la position dans laquelle chaque joueur souhaite se trouver. Pour moi, c’est juste plus d’excitation que d’être capable de me retrouver dans ces positions-là. Ce sont les moments pour lesquels nous vivons tous. »

Une énergie communicative

Agressif au possible quand il joue, et ce de chaque côté du parquet, Jalen Williams est ainsi l’atout énergie et dureté de cette jeune équipe du Thunder, qui ne cesse de surprendre cette saison. Une perspective qui, à Oklahoma City, enchante Mark Daigneault, jamais déçu par ce que montre dans ce domaine son ailier de bientôt 23 ans. Qu’importent ses responsabilités et qu’importe le moment du match…

« Cela vient de la manière dont il joue dur, c’est aussi simple que cela » confiait l’entraîneur d’Oklahoma City, vis-à-vis de cette énergie très contagieuse, pour les autres joueurs ou pour le public. « C’est intéressant de voir des joueurs qui peuvent disputer beaucoup de minutes, parce que ça peut diminuer leurs niveaux d’effort et d’énergie au cours d’une longue saison. Et quand vous avez davantage la balle, cela peut grignoter vos niveaux d’effort et d’énergie, c’est la nature humaine. Sauf que lui, alors qu’il a mérité d’avoir davantage le ballon en main, son énergie, sa défense, ses efforts et son intensité n’ont en rien diminué. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.6 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 58 32 53.9 44.7 81.7 0.5 3.5 4.0 4.5 2.6 1.1 1.7 0.5 19.0 Total 133 31 53.0 40.0 81.4 0.9 3.4 4.3 3.8 2.6 1.2 1.7 0.5 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.