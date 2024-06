Les Bulls ont proposé Zach LaVine aux Kings, au Jazz, au Magic ou aux Sixers

Il avait promis du changement et ça commence… Arturas Karnisovas, le président de la franchise de Chicago, a envoyé Alex Caruso au Thunder contre Josh Giddey. Néanmoins, ses deux grands dossiers à gérer sont la prolongation de DeMar DeRozan, et le départ de Zach LaVine.

L’arrière ne devrait pas commencer la saison avec les Bulls et pour trouver une équipe qui a envie de le récupérer, les dirigeants ont commencé à baisser leur exigence. Et à multiplier les contacts.

En effet, NBC Sports annonce que Arturas Karnisovas a imaginé pas moins de 15 propositions de transfert autour de Zach LaVine ! Notamment à Sacramento, Utah, Orlando et Philadelphie, précisent ainsi nos confrères.

Le problème reste néanmoins toujours le même : son contrat et ses 138 millions de dollars sur les trois prochaines saisons (la dernière est une « player option »). C’est beaucoup pour un joueur qui n’est qu’une deuxième voire troisième option et qui passe beaucoup de temps à l’infirmerie. Sa cote étant très basse, les Bulls savent qu’ils ne peuvent plus exiger seulement un All-Star et/ou des choix de Draft au premier tour pour le céder.

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.