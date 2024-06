Les Bulls prêts à baisser leurs exigences pour lâcher Zach LaVine

Difficile d’imaginer Zach LaVine dans l’effectif des Bulls la saison prochaine. Patron sportif de la franchise, Arturas Karnisovas a ainsi promis du changement, conscient que le groupe actuel n’allait nulle part.

« Je vais regarder l’ensemble de ce groupe. Ce groupe n’a pas fonctionné. Il y a beaucoup de bonnes choses chez certains joueurs et beaucoup de jeunes qui ont fait un pas en avant et c’est positif. Mais dans l’ensemble, en tant que groupe, ça n’a pas fonctionné. Je vais donc devoir trouver des réponses pendant l’intersaison », a-t-il reconnu.

Étant donné que le club compte sur Nikola Vucevic et qu’il souhaite également garder DeMar DeRozan, alors que la blessure à très long terme de Lonzo Ball le rend intransférable à l’heure actuelle, la variable d’ajustement principale se nomme donc Zach LaVine…

Lakers ? Bulls ? Magic ?

Déjà, l’an passé, les rumeurs avaient été extrêmement nombreuses autour de l’arrière All-Star, avant que sa blessure, mi-janvier, ne mette un terme à sa saison et aux spéculations.

Mais comme l’explique KC Johnson, de NBC Sports Chicago, les deux camps ont sûrement envie d’acter le divorce durant cette intersaison. Le problème, c’est que Zach LaVine va encore toucher 138 millions de dollars sur les trois prochaines saisons (la dernière est une « player option ») et que son contrat n’attire pas vraiment les foules.

Jusqu’à présent, les Bulls étaient restés assez fermes sur la contrepartie souhaitée, à savoir un All-Star ou des choix de Draft au premier tour, voire les deux. Mais pour KC Johnson, Arturas Karnisovas a baissé ses exigences et Zach LaVine pourrait donc être transféré, même si l’offre reçue est moins intéressante. La cote du double vainqueur du Slam Dunk Contest (2015 et 2016) étant au plus bas, il n’a sans doute de toute façon pas le choix.

Reste à voir qui serait prêt à récupérer son contrat, même à prix cassé. On a souvent entendu parler des Lakers ou des Sixers dans le dossier, alors que le Magic pourrait également s’intéresser au profil…

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 25 35 45.2 34.9 85.4 0.3 4.8 5.2 3.9 2.3 0.8 2.1 0.3 19.5 Total 580 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.1 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.