Zach LaVine assure que son cœur est toujours à Chicago

Les rumeurs autour de Zach LaVine existent depuis des mois. Surtout que l’arrière s’est agacé de la situation des Bulls auprès de son agent il y a quelques semaines, et qu’un transfert n’est plus du tout irréaliste.

Néanmoins, l’intéressé assure que sa dernière blessure n’est absolument pas liée à son avenir dans l’Illinois.

« Ceux qui me connaissent savent que j’essaie de jouer malgré les blessures », a expliqué Zach LaVine. « Cette blessure n’a rien à voir avec ce qui se passe en dehors du terrain, et tout ce qui se passe en dehors du terrain relève encore globalement de la spéculation. C’est amusant pour moi de voir toutes les histoires que les gens racontent. Les choses sont ce qu’elles sont. Je vais sur le terrain et je me donne à fond pour Chicago chaque fois que j’enfile ce maillot. Quand je retournerai sur le terrain, je continuerai à le faire ».

Hier, Zach LaVine a précisé qu’il souffre d’une inflammation sur la partie latérale de son pied et qu’il avait reçu une injection de PRP (plasma riche en plaquettes) dans la matinée.

Son gros contrat refroidit les autres franchises

Quant à la spéculation, elle s’est construite sur des mois de rumeurs et de déceptions du côté de Chicago. Sans compter qu’après un départ raté (5 victoires – 14 défaites) avec Zach LaVine dans le cinq majeur, l’équipe vient de remporter trois matchs de suite sans lui, avec plus d’énergie et une meilleure circulation du ballon…

« Peu importe ce qui nourrit tout ça… Est-ce que c’est le fait que je sois absent, et les gens veulent nourrir ce récit ? » s’interroge-t-il. « On a gagné trois matchs, et j’en suis heureux. J’espère que je pourrai soigner mon pied pour revenir et aider mes coéquipiers. J’ai été dans le vestiaire tous les jours et je me suis entraîné ici pour essayer de revenir sur et d’aider tout le monde parce que c’est amusant quand on gagne. Cette dernière série de trois victoires montre ce que nous essayons de faire depuis le camp d’entraînement. »

De toute façon, comme l’expliquait Adrian Wojnarowski il y a quelques jours, Zach LaVine, n’a sans doute pas vraiment le choix. Très peu d’équipes sont en effet intéressées par son énorme contrat (40 millions de dollars cette saison, et encore 138 millions sur les trois prochaines saisons), au moins au prix auquel Chicago est prêt à le lâcher.

« Est-ce que je fais toujours partie de cette équipe et est-ce que je suis toujours impliqué ? Oui, je porte le maillot des Bulls et je suis impliqué ici. Aussi longtemps que je serai ici, je soutiendrai et j’aimerai Chicago, et j’irai sur le terrain et je jouerai de tout mon cœur pour ces gars. Cela ne changera jamais. »

Zach LaVine Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 77 25 42.2 34.1 84.2 0.4 2.4 2.8 3.6 2.1 0.7 2.5 0.1 10.1 2015-16 MIN 82 28 45.2 38.9 79.3 0.3 2.5 2.8 3.1 2.4 0.8 1.9 0.2 14.0 2016-17 MIN 47 37 45.9 38.7 83.6 0.4 3.0 3.4 3.0 2.2 0.9 1.8 0.2 18.9 2017-18 CHI 24 27 38.3 34.1 81.3 0.4 3.5 3.9 3.0 2.3 1.0 1.8 0.2 16.7 2018-19 CHI 63 35 46.7 37.4 83.2 0.6 4.0 4.7 4.5 2.2 1.0 3.4 0.4 23.7 2019-20 CHI 60 35 45.0 38.0 80.2 0.7 4.1 4.8 4.2 2.2 1.5 3.4 0.5 25.5 2020-21 CHI 58 35 50.7 41.9 84.9 0.6 4.4 5.0 4.9 2.4 0.8 3.5 0.5 27.4 2021-22 CHI 67 35 47.6 38.9 85.3 0.3 4.3 4.6 4.5 1.8 0.6 2.6 0.3 24.4 2022-23 CHI 77 36 48.5 37.5 84.8 0.6 3.9 4.5 4.3 2.1 0.9 2.5 0.2 24.8 2023-24 CHI 18 35 44.3 33.6 86.6 0.3 4.6 4.9 3.4 2.1 0.9 2.0 0.2 21.0 Total 573 33 46.4 38.2 83.4 0.5 3.6 4.0 3.9 2.2 0.9 2.6 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.